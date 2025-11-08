Venezia – Sampdoria LIVE (2-0): Busio sblocca, Hainaut raddoppia

VENEZIA 2 (24′ Busio, 35′ Hainaut) – SAMPDORIA 0

45+1′ Finisce il primo tempo. Sampdoria sotto di due reti e il passivo sembra essere generoso. Avvio più che discreto dei blucerchiati, poi completamente sgretolata a centrocampo. Busio apre le marcature, poi Hainaut firma il raddoppio. Doumbia vicino in due occasioni al tris. Samp pericolosa solo in un’occasione con Coda, risposta positiva dell’ex Stankovic. Si va all’intervallo sul 2-0.

44′ Doumbia fa ancora una volta tutto quello che vuole. Azione che nasce da un blitz in mezzo al campo di Kike Perez che poi apre sulla sinistra. Il centrocampista riceve e cerca di accentrarsi, entra in area e poi calcia male, senza inquadrare la porta.

42′ Terzo cartellino giallo per la Samp: dopo Henderson e Depaoli viene ammonito Depaoli.

40′ Doumbia vicino al tris. Serve una grande parata di Ghidotti sul tiro a giro del ventiduenne di Treviglio, corner per il Venezia.

39′ La Sampdoria si è sgretolata dopo un’ottima prestazione difensiva nei primi venti minuti. I blucerchiati hanno sofferto due incursioni che il solo Henderson non ha potuto coprire. È mancato l’aiuto in copertura di Barak e Benedetti.

35′ Raddoppio Venezia. Difesa blucerchiata infilata sulla corsia di destra dei padroni di casa. Imbucata di Kike Perez per Hainaut che passa alle spalle di Ioannou e trova la conclusione per il 2-0. Inizialmente l’assistente aveva annullato il gol per fuorigioco, ma il VAR ha corretto la decisione.

32′ Il sussulto d’orgoglio della Sampdoria è durato un attimo. Ora cresce il Venezia che con grande aggressività impedisce ai blucerchiati di trovare linee di passaggio pulite.

30′ Secondo ammonito nella Samp. Punito anche Depaoli per fallo su Kike Perez.

26′ Reagisce la Samp. Avanzata di Depaoli sulla corsia di destra, cross a mezza altezza per Coda che prova a colpire con una zampata, Stankovic interviene e devia in corner.

24′ Busio porta avanti il Venezia. Prima sfiora il gol da calcio piazzato, poi si fa notare con un’ottima incursione in mezzo al campo ricevendo palla da Doumbia. Azione che nasce da un errore in fase di impostazione della Sampdoria.

23′ Punizione calciata benissimo da Busio, parata super di Ghidotti che riesce a prolungare sopra la traversa. Padroni di casa vicini al vantaggio.

21′ Ammonito Henderson che era anche diffidato, salterà dunque la partita contro la Juve Stabia. Punizione per il Venezia dai venticinque metri in zona centrale.

19′ Calcia da fuori area Yeboah, conclusione ampiamente sopra la traversa. Si attende ancora il primo tiro in porta della gara.

17′ Manovra prolungata del Venezia che però non riesce a entrare negli ultimi trenta metri di campo, merito di una Sampdoria ben organizzata. Henderson finora il migliore dei blucerchiati. Poi la Samp cerca la ripartenza coinvolgendo Coda, ma il passaggio dell’attaccante per Ioannou è impreciso.

13′ Buona costruzione della Samp che poi cerca la giocata in verticale per Cherubini. Il 10 però si trova spalle alla porta e non riesce a proteggere bene palla.

9′ Break di Cherubini che spezza le linee del centrocampo arancioneroverde, poi apre per Depaoli che però non riesce a sfondare. Il 10 viene più coinvolto nella manovra, Coda più avanzato per ricevere lanci lunghi.

6′ Gol annullato alla Sampdoria. I blucerchiati avevano colpito con un’azione da esterno a esterno, con assist di Ioannou per Depaoli. Rete annullata per fallo in attacco.

4′ Primo squillo del Venezia. Combinazione tra Yeboah e Doumbia che va al tiro, conclusione rasoterra che viene respinta da Hadzikadunic.

3′ Mette ordine il Venezia dopo un avvio con tanti palloni sporchi. Ora giropalla dei padroni di casa, coinvolto anche il portiere Stankovic, ex della partita.

Si parte, primo possesso per la Sampdoria.

Primo Tempo

Squadre in campo, tra poco si comincia.

Venezia – Sampdoria: le formazioni

Nell’undici titolare torna Fabio Depaoli, dopo l’infortunio rimediato nella partita contro il Frosinone. Gregucci e Foti dunque rilevano Cuni rispetto all’ultima partita, avanzando Cherubini al fianco di Coda e lasciando la fascia destra all’ex Chievo. Panchina per Riccio, parte Ferrari. Al posto dell’assente Ricci c’è Benedetti.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franjic; Hainaut, Doumbia, Busio, Kike Perez, Haps; Yeboah, Adorante. A disposizione: Grandi, Minelli, Korac, Fila, Venturi, Bjarkason, Sagrado, Lella, Duncan, Sidibé, Casas. Allenatore: Giovanni Stroppa.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Ferrari, Giordano; Depaoli, Barak, Henderson, Benedetti, Ioannou; Cherubini, Coda. A disposizione: Coucke, Krastev, Conti, Ferri, Cuni, Riccio, Narro, Bellemo, Vulikic, Venuti, Coubis, Casaino. Allenatore: Angelo Gregucci.

Venezia – Sampdoria: l’avvicinamento

Nella terra dello Spritz – ricordato anche nello sponsor principale dei padroni di casa – la Sampdoria ha bisogno di “bere per dimenticare” (sia chiaro, solo in senso figurato). Oggi contro il Venezia c’è l’occasione di sorseggiare un po’ di tranquillità e riscattare la dolorosa sconfitta contro il Mantova. Per riuscirci – visto che siamo in laguna – bisognerà fare la lotta in mezzo al fango. È stato chiaro in questo senso Angelo Gregucci nella consueta conferenza stampa pre-partita.

Certo, le cattive notizie continuano ad arrivare. Nuovo stop per Pafundi, assente anche Ricci: insomma, ancora una volta la Samp dovrà schierare una formazione rimaneggiata. Il lato positivo è che nemmeno il Venezia sta navigando in acque limpidissime. Gli arancioneroverdi hanno vinto solo una delle ultime quattro partite e vengono dalla sconfitta contro il Catanzaro, anche se in casa hanno subito solo tre gol. Vedremo dunque cosa dirà il campo: del resto i numeri contano fino a un certo punto, soprattutto in questo campionato.