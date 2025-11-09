Vela, Campionato Invernale del Tigullio: partenza nel segno di Sease e Spirit of Nerina

Lavagna. Due prove per l’avvio dell’edizione numero 50 del Campionato Invernale del Golfo di Tigullio.

Dopo il successo della Tigulllio Race 50, con vittoria nella classifica generale di Padawan, il Farr 30 di Donald Hart, prende il via la rassegna velica annualmente curata dal Comitato Circoli Velici del Tigullio. Due prove portate a termine, la prima con tramontana sostenuta di 12-15 nodi e la seconda con intensità del vento pari a 6-8 nodi. “Non potevamo trovare condizioni migliori – afferma Franco Noceti, deus ex machina del Campionato – Tutto il nostro staff è felice per l’andamento di questo fine settimana in cui abbiamo attraversato la storia della nostra competizione con la Tigullio Race 50 e poi siamo ritornati subito con la mente e con il cuore al presente con le spettacolari regate di oggi”.

Una vittoria per To Be di Stefano Rusconi (YCI), davanti a Capitani Coraggiosi di Felcini e Santoro (YC Chiavari) e Chestress3 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI), e una per Spirit of Nerina di Federico Borromeo (YC Chiavari) con Chestress3 seconda e Capitani Coraggiosi terza. Questa la situazione nella classe ORC A e B dove la classifica generale vede Spirit of Nerina al primo posto.

ORC C nel segno di Sease con la speciale doppietta di Tommaso Loro Piana (YC Costa Smeralda) prima davanti a Padawan di Donald Hart (LNI Sestri Ponente) e Pomella J di Nicola Vivanet (LNI Santa Margherita Ligure) e poi davanti a Yoshi di Emanuele Fiore (CN Lavagna) e ancora Padawan.

L’Invernale del Tigullio proseguirà nelle seguenti date: 22 e 23 novembre, 13 e 14 Dicembre, 17 e 18 Gennaio, 31 gennaio e 1° Febbraio per finire il 14 e 15 Febbraio 2026.

L’organizzazione è a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio formato da CN Lavagna, CN Rapallo, CV S. Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S. Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, YC Chiavari, YC Italiano e YC Sestri Levante.

L’evento è patrocinato dal Comune di Lavagna, con 20 Sails partner tecnico. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.