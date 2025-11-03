Ciclopedonale, cantieri e semafori, il municipio Valpolcevera: “Servono interventi urgenti”

Genova. Il municipio Valpolcevera, anche dopo l’ultima seduta della commissione municipale alla quale ha partecipato l’assessore comunale Emilio Robotti, ribadisce la necessità di intervenire con urgenza per affrontare le difficoltà legate alla viabilità nel territorio, in particolare nel tratto sponda destra tra Pontedecimo e Trasta.

“Siamo convinti che impegnarsi per una città con un trasporto pubblico efficiente, strade sicure e spazi vivibili sia un obiettivo fondamentale per chi amministra la cosa pubblica, con una visione che vada oltre le scadenze elettorali – dicono dal municipio, con una nota firmata dal presidente Michele Versace, la vice Patrizia Scorsa e gli assessori Valeria Rossi e Walter Sanfilippo – tuttavia, è altrettanto necessario ascoltare con attenzione le istanze dei cittadini, soprattutto quando la stragrande maggioranza segnala le stesse criticità”.

“La situazione attuale è particolarmente complessa: centinaia di residenti e lavoratori lamentano un netto peggioramento della viabilità, con tempi di percorrenza raddoppiati per svolgere le normali attività quotidiane. A questo si aggiungono i forti disagi causati dalle numerose cantierizzazioni in corso, che gravano ulteriormente sulla mobilità del territorio”, si legge in una nota.

“Non si tratta quindi di contestare i principi fondamentali e la filosofia di chi propone un insieme di azioni mirate a migliorare la qualità della vita, al contrario il municipio Valpolcevera e la comunità è in quest’ottica che indicano i limiti oggettivi degli interventi realizzati e in corso d’opera. Quindi non sono le finalità, ma le caratteristiche di questi interventi, i motivi per i quali proponiamo le modifiche, finalizzate a migliorare l’utilizzo spaziale e temporale del territorio, con conseguente miglioramento della qualità della vita, evitando altresì che le criticità manifestate possano divenire tensioni sociali”.

“Il Municipio, anche grazie ai suggerimenti pervenuti dalla cittadinanza e in sinergia con i Comuni dell’Alta Valpolcevera, ha già presentato alcune proposte concrete volte a ridurre il disagio, tra cui una revisione degli spazi della ciclopedonale, un aggiornamento dei tempi semaforici, interventi per agevolare la circolazione nei pressi delle rotonde, un miglioramento della segnaletica e il ripristino della viabilità ordinaria delle strade di sponda”

“L’obiettivo è quello di trovare un equilibrio tra le diverse esigenze, garantendo sicurezza e vivibilità senza penalizzare la quotidianità di chi vive e lavora in Valpolcevera – concludono dal municipio Valpolcevera – strumentalizzare situazioni che già pesano in modo significativo su migliaia di persone non aiuta a risolvere i problemi. Ciò che serve è collaborazione e concretezza. Per questo, il Municipio Valpolcevera ribadisce con forza le proprie richieste al Comune di Genova e auspica che vengano adottate soluzioni operative e rapide per migliorare la circolazione, tenendo conto anche delle modifiche progettuali già intervenute, come la chiusura di via Nostra Signora della Guardia, attualmente area di cantiere e dunque non percorribile dalla pista ciclopedonale”.