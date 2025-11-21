Influenza, nuovi open day in tutta la Liguria: da oggi il vaccino è gratis per tutti

Genova. Prosegue la campagna 2025/2026 per la vaccinazione contro l’influenza con nuovi open day e vaccini senza prenotazione in luoghi pubblici, compresi alcuni centri commerciali. Per la prima volta il vaccino quest’anno è gratuito per tutte le fasce d’età.

Il vaccino è stato reso disponibile in via prioritaria fino a giovedì 20 novembre per le persone over 60, i soggetti fragili e coloro per i quali la vaccinazione è fortemente raccomandata secondo la circolare del Ministero della Salute. Da oggi è disponibile e gratuito per tutti.

I dati effettuati tramite il monitoraggio nel 2024 confermano la tendenza di una forte crescita dell’adesione alla campagna vaccinale: dopo 7 settimane di campagna nel 2024 erano state somministrate 107mila dosi totali, nel 2025 dopo 4 settimane di campagna sono state somministrate 231.500 dosi totali. Il confronto non è di facile interpretazione poiché lo scorso anno la campagna è partita con una settimana di anticipo e il monitoraggio più tardi, ma è evidente una sensibile crescita dell’adesione.

“Le Asl di tutta la Liguria – spiega Massimo Nicolò assessore alla sanità di Regione Liguria – hanno predisposto con diverse modalità gli open day aperti a tutti e senza prenotazione per incrementare il più possibile l’adesione. I dati sono già molto positivi e in netta crescita rispetto allo scorso anno: le vaccinazioni sono state oltre 230 mila, circa il doppio dello scorso anno, in un periodo analogo”.

Come prenotare il vaccino

Per prenotare i canali disponibili sono i seguenti:

– Salute Simplex (sul web o sulla app, accedendo nella sezione prenotovaccino o direttamente sulla pagina web www.prenotovaccino.regione.liguria.it)

– Telefonando al numero verde 800 938 818

– Accedendo alle Case della Comunità o agli sportelli dedicati delle Asl

– In farmacia

– Dal medico di famiglia o dal pediatra (per effettuare il vaccino direttamente nello studio medico).

Vaccini, gli open day delle Asl liguri

Le singole Asl hanno adottato ulteriori iniziative con numeri di telefono dedicati alla prenotazione, punti vaccinali straordinari nei pressi di supermercati o altre aree commerciali con accesso diretto, ambulatori mobili che si aggiungono ai punti dedicati alla somministrazione del vaccino nelle sedi tradizionali.

I vaccini vengono somministrati presso i seguenti ambulatori, con appuntamento diretto ai numeri indicati, oltre alle prenotazioni tramite Salute Simplex, CUP, farmacie e medici di medicina generale.

Asl 1

Imperia

Ambulatorio Vaccinazioni Imperia, Palasalute via L. Acquarone 9, piano terra

Telefono: 0183 537 620, e-mail: im.vaccinazioni@asl1.liguria.it

Giorni e orari: martedì e venerdì dalle 8 alle 12

Sanremo

Ambulatorio Vaccinazioni Sanremo, via Fiume 33

Telefono: 0184 536 446, e-mail: sr.vaccinazioni@asl1.liguria.it

Giorni e orari: lunedì, martedì e giovedì dalle 13 alle 15; mercoledì dalle 12.30 alle 14.

Ventimiglia

Ambulatorio Vaccinazioni Ventimiglia, corso Genova 88 (Villa Olga) piano terra

Telefono: 0184 534 986, e-mail: xx.vaccinazioni@asl1.liguria.it

Giorni e orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 12.45

Open day con accesso diretto e senza prenotazione

venerdì 21 novembre dalle 12 alle 18 – Palasalute Imperia via L. Acquarone 9

lunedì 24 novembre dalle 12 alle 18 – Ambulatorio Igiene via Fiume 33 Sanremo

martedì 25 novembre dalle 12 alle 18 – Ambulatorio Villa Olga corso Genova 88 Ventimiglia

Asl 2

Per la vaccinazione antinfluenzale sono disponibili gli ambulatori Asl (per i dettagli: Vaccinazione antinfluenzale). È possibile prenotare il vaccino anche attraverso Salute Simplex, i canali CUP, farmacie e medici di medicina generale.

È stata anche attivata una campagna di vaccinazione antinfluenzale con unità mobile per raggiungere direttamente la cittadinanza nelle aree più periferiche. Per queste tappe è previsto l’accesso diretto senza prenotazione o con prenotazione su www.prenotovaccino.regione.liguria.it.

Il calendario dei prossimi appuntamenti:

25 novembre:

dalle 9.30 alle 11 – Cisano sul Neva, piazza Gollo, davanti alla Sala Gollo

dalle 11.30 alle 13.30 – Villanova, davanti al salone dei fiori in piazza Cav. Isoleri

dalle 14.30 alle 16 – Ceriale, piazzale antistante la sede della CRI, via Dottor Antonio Tagliasacchi 93

2 dicembre

dalle 9.30 alle 11.30 – Toirano, piazza Renè ed Ugo Rosciano (angolo via Braida), nelle immediate adiacenze della sede municipale

dalle 12 alle 13.30 – Boissano, piazza Gilberto Govi vicino al Comune

dalle 14.30 alle 16 – Noli, piazza Morando

9 dicembre

dalle 9 alle 11 – Celle Ligure, via Boagno 6 davanti al Comune

dalle 12 alle 13.30 – Quiliano, piazza della Costituzione c/o Palazzetto dello Sport

dalle 14.30 alle 16 – Spotorno, Lungomare Marconi 121, c/o Sala Convegni Palace

12 dicembre

dalle 9 alle 13: Savona, piazza Sisto IV davanti al Comune

Asl 3

Vengono organizzate giornate vaccinali sul territorio nei supermercati, in alcuni quartieri, nei comuni dell’entroterra (Valle Stura e Alta Val Trebbia) con Open Day in accesso diretto. La calendarizzazione, oltre alle date indicate di seguito, verrà implementata nei prossimi giorni. Le attività si aggiungono a quelle previste negli ambulatori Asl (per i dettagli: Vaccinazione antinfluenzale) su prenotazione.

È possibile effettuare le prenotazioni tramite Salute Simplex, CUP, farmacie e medici di medicina generale.

Open day con accesso diretto e senza prenotazione

Martedì 25 novembre dalle 9 alle 13 – Esselunga, via Piave 5

Mercoledì 26 novembre dalle 9 alle 13 – Ipercoop l’Aquilone, via Romairone 10

Giovedì 27 novembre dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 accesso diretto per tutta la popolazione:

Genova Cornigliano – Villa Bombrini, via A.L. Muratori 11r

Genova Bolzaneto – via Bonghi 6

Genova San Fruttuoso – via Archimede 30 A

Genova Struppa – Casa della Comunità di Struppa

Genova Quarto – via Maggio 6

Solo per la sede di Villa Bombrini sarà possibile richiedere anche la vaccinazione anti Covid

Asl 4

La programmazione per la vaccinazione si suddivide tra le attività nelle case della comunità (a Chiavari, Rapallo e Sestri Levante) per le quali è prevista la prenotazione e quella territoriale, negli ambulatori dell’entroterra e con l’unità mobile SuperGulliver con accesso diretto senza prenotazione.

Per il vaccino su appuntamento è possibile effettuare le prenotazioni tramite Salute Simplex, CUP, farmacie e medici di medicina generale e Sportelli CUP dell’Asl 4 (per scoprire tutte le modalità: Campagna antinfluenzale 2025 al via dal 20 ottobre)

La campagna di prossimità si svolgerà nelle prossime seguenti tappe:

23 novembre: Carro – piazza del Comune, dalle 13 alle 14.30

24 novembre: Varese Ligure – Ambulatorio, dalle 9.30 alle 12.30

2 dicembre: Moconesi – Super Gulliver, dalle 9.30 alle 12.30

9 dicembre: Borzonasca – Ambulatorio, dalle 9.30 alle 12.30

16 dicembre: Cicagna – Ambulatorio, dalle 9.30 alle 12.30

Asl5

I vaccini vengono somministrati presso gli ambulatori della Spezia. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite Salute Simplex, CUP, farmacie e medici di medicina generale.

Via Fiume 137, piano terra (martedì e giovedì mattina, dalle 8.20 alle 13.30)

Sarzana

Via Paci 1, piano terra (mercoledì e venerdì mattina dalle 8.10 alle 12.40)

Brugnato

Via Caduti di Nassirya, piano primo (nei giorni 24 ottobre, 7 novembre, 21 novembre, 5 dicembre, 19 dicembre dalle 8.30 alle 12.40).

Open day con accesso diretto e senza prenotazione