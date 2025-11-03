Centro storico, uomo armato di forbici fermato dalla polizia locale

Genova. La sicurezza nel centro storico di Genova torna al centro dell’attenzione per l’intervento della polizia locale in piazza Don Gallo.

Venerdì scorso una pattuglia è stata allertata da un passante per una lite tra due persone all’incrocio tra via San Luca e salita San Siro. Gli agenti sono arrivati in pochi istanti e hanno trovato tre uomini: uno era a terra, trattenuto da un altro, mentre un terzo cercava di calmarli.

Durante l’intervento, la polizia locale ha notato che uno dei presenti — un uomo di origine marocchina, senza fissa dimora — teneva in mano un paio di forbici, che ha poi consegnato spontaneamente agli agenti.

Dalle testimonianze raccolte e dalla denuncia della persona minacciata è emerso che avrebbe usato l’oggetto per intimidire un altro uomo, senza un motivo apparente.

Portato al comando per l’identificazione, il fermato è risultato privo di documenti e già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano, oltre a diversi precedenti per spaccio e altri reati. Dopo gli accertamenti, è stato affidato alla polizia di stato per il trasferimento presso il Cpr competente e il successivo rimpatrio.