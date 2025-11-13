Università di Genova gremita per il dibattito sull’indipendenza della magistratura, il procuratore Gratteri ribadisce il suo No alla separazione delle carriere

Genova. Aula magna dell’Università di Genova strapiena questo pomeriggio per l’incontro di approfondimento organizzato dalla sezione ligure dell’ANM e dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria: in molti hanno dovuto ascoltare gli interventi da un’aula adiacente e qualcuno è stato costretto a tornare a casa. Il tema principale è quello oggetto del referendum che si terrà la prossima primavera, dedicato alla separazione delle carriere dei magistrati, ma non solo.

Al centro del dibattito anche un’altra professione considerata oggi “sotto attacco”: quella dei giornalisti, il cui lavoro è sempre più a rischio a causa delle leggi che mirano a limitare la libertà di informazione e del fenomeno delle querele temerarie – o “querele bavaglio” – con cui si tenta di intimorire i cronisti attraverso denunce molto spesso infondate.

Il convegno si è aperto con i saluti di Federico Manotti, presidente dell’ANM Liguria, Tommaso Fregatti, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria, e Federico Delfino, rettore dell’Università di Genova. A moderare il confronto i giornalisti Marco Grasso (Il Fatto Quotidiano), Matteo Indice (Il Secolo XIX) e Marco Preve (La Repubblica), mentre la conduzione è stata affidata a Marco Lignana dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria. Tra gli interventi, quelli di Alessandra Costante, segretaria della FNSI, e Marcello Basilico del CSM.

Per l’occasione è arrivato a Genova anche il presidente nazionale dell’ANM, Cesare Parodi, che – intervistato dai cronisti a margine del convegno – ha commentato i sondaggi che, al momento, danno il voto per il “Sì” alla riforma sulla separazione delle carriere (voluta dal governo Meloni e dal ministro Carlo Nordio) in vantaggio sul “No”.

“La campagna sarà, nel suo piccolo, lunga – ha detto Parodi –. Ci sono davanti cinque mesi e io non ho letto l’unico sondaggio davvero significativo, non tanto sulle intenzioni di voto, ma su quante persone saranno disponibili ad andare a votare. Non dimentichiamoci che questo è un referendum senza quorum: la decisione sarà quindi di chi si alzerà una mattina e deciderà di spendere un’ora del proprio tempo per votare. È una logica molto diversa da quella dei referendum tradizionali. Noi contiamo sulla volontà delle persone che vorremmo informare.”

Secondo Parodi, al referendum occorre votare No, perché “la riforma proposta è, indirettamente ma non per questo meno efficacemente, un attacco all’indipendenza della magistratura. Chi sostiene sui social o in televisione che non è vero, e che la magistratura resterà comunque indipendente, dà una lettura errata e parziale del testo. Si dice che l’articolo 104 della Costituzione non viene toccato, ma in realtà viene completamente stravolto il ruolo del CSM. I diritti costituzionali, per essere effettivi, devono essere garantiti anche in concreto. Se viene meno un CSM in grado di porsi come interlocutore efficace con governo e parlamento, questa indipendenza è destinata a venir meno, anche senza la formale sottoposizione del PM all’esecutivo, che oggi non è prevista ma potrebbe verificarsi in futuro. Noi ci preoccupiamo dell’indipendenza di tutta la magistratura, non solo dei pubblici ministeri ma anche dei giudici”.

Molto atteso dal pubblico che ha affollato l’università di Genova, l’intervento del procuratore Nicola Gratteri, collegato in videoconferenza dal suo ufficio a Napoli. Ha risposto alle domande del giornalista e editorialista Massimo Giannini, ribadendo la sua contrarietà assoluta alla separazione delle carriere:

“Davvero il problema sono i 34 magistrati che cambiano funzione? Siccome mi ritengo una persona di media intelligenza, penso che per una trentina di magistrati non si possa modificare la Costituzione. Non possono dirci che il problema è che giudici e PM si danno del tu o vanno nella stessa macchina, perché costantemente i PM si vedono respingere dai giudici richieste di intercettazioni o misure cautelari. Senza dimenticare che ci sono anche avvocati che poi vanno in vacanza con i magistrati.»

«Io penso che un pubblico ministero che ha la stessa formazione e cultura del giudice sia un miglior pubblico ministero» – ha aggiunto Gratteri –. «Non si può dire che il Pm sia una parte identica alle altre, ad esempio all’avvocato, perché un Pm deve raccogliere anche le prove a favore dell’indagato. E vi assicuro che lo fanno, perché altrimenti all’udienza preliminare emergerebbero prove di innocenza portate solo dai legali. L’avvocato, invece, se trova riscontri sulla colpevolezza del suo cliente non è tenuto a comunicarli: i ruoli restano diversi”

Sul tema delle correnti e della doppia Alta Corte disciplinare introdotta dalla riforma, Gratteri ha ammesso di essere stato in passato favorevole al sorteggio dei magistrati da eleggere al Csm, ma non nel contesto attuale:

“In passato avevo sostenuto il sorteggio per il Csm, dopo aver visto molte decisioni ribaltate dal Consiglio di Stato – ha spiegato –. Ma oggi non sono d’accordo. Anzitutto perché il quesito è unico e ritengo più importante il No alla separazione delle carriere, e poi perché la politica vuole introdurre il sorteggio secco per i magistrati e quello temperato per i laici. Da un lato i magistrati vengono estratti a sorte, dall’altro è il Parlamento a indicare un elenco di laici.»

«Il gioco non è alla pari: allora anche i laici dovrebbero essere sorteggiati tra tutti gli avvocati e i professori universitari» – ha aggiunto il magistrato, ricordando di «non appartenere ad alcuna corrente e di non essere mai stato votato da certe correnti”.

“Ecco perché – ha concluso – pur essendo stato favorevole al sorteggio, oggi dico che è più importante che giudici e Pm restino sotto la stessa giurisdizione”.