Appuntamento

Una serata di solidarietà nel cuore del porto di Genova, evento a bordo di Gnv Suprema

Fondazione Alberto Castelli presenta l'evento di Natale: adesioni aperte fino al 19 novembre

Gnv, digital ship, la suprema
Genova. La Fondazione Alberto Castelli annuncia il tradizionale evento di Natale, un appuntamento ormai atteso che quest’anno si svolgerà martedì 25 novembre 2025 dalle ore 19.00 a bordo della M/N GNV La Suprema, ormeggiata nel Porto di Genova. Una serata pensata per condividere, incontrarsi e sostenere progetti dedicati al benessere delle persone più fragili.
Il ricavato sarà destinato ad “Abitare il Futuro”, il nuovo progetto della Fondazione Alberto Castelli, in collaborazione con Fondazione Ets Philos Accademia Pedagogica, che accompagna adolescenti nello spettro autistico nel percorso verso una maggiore autonomia, attraverso esperienze di coabitazione semi-autonoma e occasioni di inclusione sociale.
Programma della serata
Cocktail di benvenuto
Cena servita
Musica dal vivo con Ninè Ingiulla e il suo tributo a Fabrizio De André
Dress code: abito scuro
Donazione: libera, a partire da € 80
Le iscrizioni sono aperte fino al 19 novembre 2025 tramite il form online:
https://forms.gle/e785ACMoRHEkLa9b7
Contatti per informazioni al numero 3445728765 o scrivendo alla mail segreteria@fondazionealbertocastelli.it
La Fondazione invita cittadini, sostenitori e partner a partecipare e contribuire a costruire nuove opportunità per il futuro dei ragazzi nello spettro autistico.
