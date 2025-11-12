  • News24
Incontro pubblico

Un incontro su etica e intelligenza artificiale per la Giornata Mondiale della Filosofia

Giovedì 20 novembre alle 17:30 alla Sala meeting LA.DI.DA’, in via San Sebastiano 13 (angolo via Roma)

intelligenza artificiale

Genova . Giovedì 20 novembre alle 17:30, in occasione della Giornata Mondiale della Filosofia, l’associazione Nuova Acropoli Genova organizza un incontro pubblico dal titolo “L’intelligenza artificiale, tra tecnica ed etica”. L’appuntamento è a ingresso libero nella Sala meeting LA.DI.DA’, in via San Sebastiano 13 (angolo via Roma).

All’incontro interverranno Chiara Bartolozzi, ricercatrice dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Alberto Pastanella, giornalista Mediaset, e Paolo Di Rosa, presidente di Nuova Acropoli Genova.

Il dibattito affronterà i principali interrogativi legati all’avanzata dell’intelligenza artificiale: dal rapporto tra uomo e tecnologia ai nuovi scenari nell’informazione, nel lavoro e nell’educazione, fino alle responsabilità etiche che emergono in un mondo sempre più automatizzato.

L’iniziativa intende favorire un dialogo tra scienza e filosofia, in un momento storico in cui l’innovazione tecnologica avanza più rapidamente della riflessione sui suoi effetti sociali e morali.

