Tutor fuorilegge, il Comune li sostituisce con autovelox: ecco cosa cambia sulle strade genovesi

Genova. Addio tutor quasi ovunque, si torna all’autovelox. Il Comune sta completando in questi giorni la sostituzione di diversi dispositivi per il controllo della velocità media, diventati per la maggior parte fuorilegge secondo le norme varate l’anno scorso dal ministero dei Trasporti.

Il sistema che “costringe” a rispettare il limite di velocità per lunghi tratti era entrato ormai nelle abitudini dei genovesi sulle principali arterie di scorrimento: la Sopraelevata, lungomare Canepa, la Guido Rossa e corso Europa. Ma il decreto varato l’11 aprile 2024 parla chiaro: i sistemi di rilevazione della velocità media – chiamati comunemente tutor, nome commerciale Celeritas Evo 1506 – si possono usare nei centri urbani solo sulle strade formalmente classificate in categoria D, cioè “urbane di scorrimento”, e solo nei tratti privi di svincoli o diramazioni intermedie.

I nuovi requisiti sono impossibili da rispettare nella maggior parte dei casi in cui i dispositivi sono stati installati a Genova negli ultimi anni. Corso Europa e lungomare Canepa non sono classificati come strade urbane di scorrimento, mentre le strade Guido Rossa e Aldo Moro presentano diversi svincoli intermedi che renderebbero illegale la rilevazione.

Solo due tutor potranno essere mantenuti in funzione con le stesse regole attuali, quelli attivi nelle due tratte della Sopraelevata conformi al decreto: da Sampierdarena a piazza Cavour (in direzione levante), da Casaccie a Sampierdarena (in direzione ponente). Su questa strada il limite di velocità è di 60 km/h.

Gli altri due portali della Sopraelevata in zona Foce sono stati riconvertiti entrambi in sistemi di rilevazione istantanea, attivi da oggi. E la stessa sorte è toccata agli altri impianti della città. Diventano autovelox fissi quelli di corso Europa all’altezza di via Mendoza (direzione ponente) e passo Pio Parma (direzione levante). Anche qui il limite è di 60 km/h. Questi dispositivi vanno ad aggiungersi ai quattro già in funzione dal 2022: uno in direzione levante all’altezza di via Tagliamento, uno dopo l’incrocio con via Isonzo e via Timavo sempre in direzione levante, gli altri due sotto il cavalcavia di via Carrara (entrambe le direzioni).

Sulla strada Guido Rossa, dove il limite è fissato a 70 km/h, attenzione alla “foto” poco prima dell’uscita verso piazza Savio (direzione ponente) e in prossimità della confluenza con lungomare Canepa (direzione levante). In lungomare Canepa è già in funzione il sistema di controllo istantaneo in direzione levante all’altezza del Municipio, mentre quello in direzione ponente alla stessa altezza sarà attivato entro dicembre 2025, non appena finiranno i lavori stradali. Oggi il limite di velocità è stato abbassato a 50 km/h proprio a causa del cantiere.

“È una norma nazionale, non c’è alcuna discrezionalità da parte nostra – conferma l’assessora alla Polizia locale Arianna Viscogliosi -. Ci siamo semplicemente adeguati e tra l’altro il termine era scaduto a maggio, quindi dovevamo farlo velocemente”. La decisione di riconvertire i tutor in autovelox è stata presa “al fine di garantire la sicurezza della circolazione e continuare a prevenire” gli incidenti nelle strade in cui la Prefettura aveva autorizzato l’installazione dei dispositivi.