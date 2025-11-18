Turisti aggrediti dal branco in via Gramsci, otto denunce: le vittime in ospedale

Genova. Otto persone, tra cui una donna di 39 anni, sono state denunciate per avere aggredito una coppia di turisti per rapinarli.

È successo in via Gramsci lunedì sera. Stando a quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Centro, che erano impegnati in un “pattuglio” in centro storico, la 39enne ha avvicinato i due turisti fermandoli mentre camminavano, ed è stata raggiunta da un gruppo composto da sei cittadini egiziani, tutti tra i 20 e i 24 anni, e da un genovese di 38 anni.

Il branco ha assalito i due turisti rubando loro lo smartphone e poi è fuggito a piedi, disperdendosi per i vicoli del centro storico. Grazie anche ai filmati delle telecamere di sorveglianza le ricerche sono partite subito con la descrizione degli aggressori, che sono stati tutti rintracciati.

La 39enne, ubriaca quando è stata fermata, durante l’identificazione ha minacciato gli agenti ed è stata denunciata per minaccia a pubblico ufficiale e sanzionata per ubriachezza manifesta. Il 38enne genovese perquisito è stato trovato con un coltello nascosto nella tasca, ed è stato a sua volta denunciato per possesso di armi od oggetti atti ad offendere. Tutti e otto sono stati denunciati per rapina in concorso.

Le vittime sono state trasportate all’ospedale Galliera per essere sottoposte alle cure del caso.