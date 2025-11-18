  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Nella notte

Turisti aggrediti dal branco in via Gramsci, otto denunce: le vittime in ospedale

Stando a quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Centro, che erano impegnati in un "pattuglione" in centro storico, ad avvicinare i due è stata una donna di 39 anni

polizia centro storico

Genova. Otto persone, tra cui una donna di 39 anni, sono state denunciate per avere aggredito una coppia di turisti per rapinarli.

È successo in via Gramsci lunedì sera. Stando a quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Centro, che erano impegnati in un “pattuglio” in centro storico, la 39enne ha avvicinato i due turisti fermandoli mentre camminavano, ed è stata raggiunta da un gruppo composto da sei cittadini egiziani, tutti tra i 20 e i 24 anni, e da un genovese di 38 anni.

Il branco ha assalito i due turisti rubando loro lo smartphone e poi è fuggito a piedi, disperdendosi per i vicoli del centro storico. Grazie anche ai filmati delle telecamere di sorveglianza le ricerche sono partite subito con la descrizione degli aggressori, che sono stati tutti rintracciati.

La 39enne, ubriaca quando è stata fermata, durante l’identificazione ha minacciato gli agenti ed è stata denunciata per minaccia a pubblico ufficiale e sanzionata per ubriachezza manifesta.  Il 38enne genovese perquisito è stato trovato con un coltello nascosto nella tasca, ed è stato a sua volta denunciato per possesso di armi od oggetti atti ad offendere. Tutti e otto sono stati denunciati per rapina in concorso.

Le vittime sono state trasportate all’ospedale Galliera per essere sottoposte alle cure del caso. 

Più informazioni
leggi anche
Generico ottobre 2025
Intervento
Tentata rapina tra la movida dei vicoli, aggredito vigilantes di un supermarket
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.