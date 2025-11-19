Turista americano morto in via Caffaro: aperta un’inchiesta per omicidio colposo, al vaglio la manutenzione della scala

Genova. La procura di Genova ha aperto un’inchiesta sulla morte di David Chamberlain, il turista americano morto ieri sera dopo essere precipitato dalle scale di un condominio al civico 31 di via Caffaro.

La tragedia ieri sera poco prima delle 20. L’uomo, originario dell’Oregon, stava scendendo le scale dell’edificio dopo aver accompagnato la moglie, disabile e costretta muoversi su una carrozzina, nella stanza in cui la coppia alloggiava da qualche giorno. Nel riportare la carrozzina al piano terra – non era possibile lasciarla sul pianerottolo perché ingombrante – avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato per quattro piani a causa della rottura di una ringhiera tra il quarto e il terzo piano della scala.

Sul posto erano arrivati i soccorritori della Croce Verde genovese e l’automedica del 118, ma i soccorsi sono stati vani. La pm ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti e ha delegato l’indagine ai carabinieri della compagnia Genova Centro.

Sul corpo del turista è stata disposta l’autopsia per capire se il 73enne sia stato vittima di un malore. Ma al centro degli accertamenti le condizioni della ringhiera e le responsabilità collegate alla sua manutenzione.