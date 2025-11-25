  • News24
Attenzione

Tunnel subportuale, cambia la viabilità in via Milano: ecco le prime chiusure notturne

Lavori al via, con ripercussioni sul traffico cittadino

Cantiere tunnel subportuale
Foto d'archivio

Genova. Nell’ambito della realizzazione del Tunnel Sub portuale di Genova, dalle ore 21 di domani mercoledì 26 novembre, fino alle 6 di sabato 29 novembre, in via Milano, tratto compreso tra via Balleydier e piazzale San Benigno, è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Contestualmente, sempre dal 26 al 29 novembre e nella fascia oraria dalle 21 alle 6, nel medesimo segmento stradale è stabilito il divieto transito veicolare e l’obbligo di svoltare verso sinistra all’intersezione con via Balleydier per la direttrice ponente-levante.

Lo comunica il Comune di Genova attraverso una nota stampa: i lavori per il tunnel proseguiranno nei prossimi mesi con nuove modifiche alla viabilità urbana che saranno comunicate di volta in volta

