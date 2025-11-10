  • News24
Attenzione

Finti carabinieri che invitano a bonifici “sicuri”: come difendersi dalla nuova truffa

Le vittime raccontano di avere ricevuto chiamate in cui il numero di telefono è riconducibile al comando provinciale

Genova. Non si fermano i tentativi di truffa che puntano a carpire i dati bancari attraverso sms e telefonate sempre più elaborate in cui i truffatori riescono a fingersi forze dell’ordine.

Nelle ultime settimane a Genova diverse persone hanno segnalato di avere ricevuto sms riconducibili al proprio operatore bancario che li informa di un bonifico sospetto in uscita. Poco dopo, raccontano le vittime, arriva una telefonata da un sedicente appartenente all’Arma dei carabinieri in modalità spoofing: i truffatori riescono a far comparire sul telefono di chi riceve la chiamata il numero del comando provinciale di Genova, convincendo così a “spostare il denaro in un altro conto corrente sicuro”.

La vittima a quel punto viene convinta ad andare in banca per fare il bonifico sul conto corrente precedentemente fornito, che è ovviamente intestato al truffatore.

Il consiglio è dunque di non condividere mai telefonicamente i dati personali né quelli di accesso al conto corrente, di non dare confidenza a sconosciuti al telefono e, in caso di chiamate di questo genere, di andare subito a un comando dei carabinieri o commissariato per denunciare.

