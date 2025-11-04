  • News24
Falsi operatori Amiu in circolazione, l’avviso dell’azienda: “Attenzione alle truffe”

Segnalate persone che propongono agevolazioni Tari: "Il nostro personale non va nelle case delle persone"

Truffa anziani generica

Genova. Negli ultimi giorni Amiu ha ricevuto alcune segnalazioni di persone che si presentano come operatori dell’azienda, sostenendo di dover effettuare controlli a domicilio o di poter offrire agevolazioni sul tributo Tari. “Si tratta di un tentativo di truffa”, ricorda l’azienda che lancia l’alert a tutti genovesi.

“Amiu Genova non effettua alcuna attività porta a porta per chiedere documentazione, verificare dati personali o proporre sconti e agevolazioni sui tributi – conferma in una nota stampa –  Le attività svolte dal personale sul territorio riguardano solo interventi tecnici autorizzati, come rilievi esterni relativi ai punti di raccolta, senza mai prevedere l’ingresso nelle abitazioni”

“Amiu Genova invita quindi tutti i cittadini a diffidare di chiunque si presenti come incaricato dell’azienda e a non fornire informazioni personali o dati sensibili – continua la nota – In caso di dubbi o comportamenti sospetti, è consigliato contattare immediatamente le forze dell’ordine e informare Amiu attraverso i canali ufficiali indicati sul sito www.amiu.genova.it. Amiu Genova ricorda che tutti i propri operatori sono sempre riconoscibili da divisa e tesserino identificativo e non chiedono mai pagamenti o documenti porta a porta”.

