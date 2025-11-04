Falsi operatori Amiu in circolazione, l’avviso dell’azienda: “Attenzione alle truffe”

Genova. Negli ultimi giorni Amiu ha ricevuto alcune segnalazioni di persone che si presentano come operatori dell’azienda, sostenendo di dover effettuare controlli a domicilio o di poter offrire agevolazioni sul tributo Tari. “Si tratta di un tentativo di truffa”, ricorda l’azienda che lancia l’alert a tutti genovesi.

“Amiu Genova non effettua alcuna attività porta a porta per chiedere documentazione, verificare dati personali o proporre sconti e agevolazioni sui tributi – conferma in una nota stampa – Le attività svolte dal personale sul territorio riguardano solo interventi tecnici autorizzati, come rilievi esterni relativi ai punti di raccolta, senza mai prevedere l’ingresso nelle abitazioni”

“Amiu Genova invita quindi tutti i cittadini a diffidare di chiunque si presenti come incaricato dell’azienda e a non fornire informazioni personali o dati sensibili – continua la nota – In caso di dubbi o comportamenti sospetti, è consigliato contattare immediatamente le forze dell’ordine e informare Amiu attraverso i canali ufficiali indicati sul sito www.amiu.genova.it. Amiu Genova ricorda che tutti i propri operatori sono sempre riconoscibili da divisa e tesserino identificativo e non chiedono mai pagamenti o documenti porta a porta”.