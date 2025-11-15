  • News24
Maltempo

Maltempo, esondato il rio Fegino in Valpolcevera. Tromba marina nel Ponente, paura e danni fotogallery

A Pegli alberi sradicati, Aurelia chiusa per un camion ribaltato. Volano container sulla fascia di rispetto di Pra', decine di interventi dei vigili del fuoco. Scattata la fase operativa di allarme in Valpolcevera

Genova. Ponente genovese e Valpolcevera ancora flagellati dal maltempo. Il rio Fegino è esondato ed è scattata la fase operativa di allarme in tutta la vallata. Esondazioni parziali segnalate anche a Campomorone. Una violenta tromba d’aria arrivata dal mare si è abbattuta nel primo pomeriggio sulla costa tra Voltri e Sestri provocando diversi danni. In Valpolcevera è esondato il rio Fegino ed è scattata la fase operativa di allarme della protezione civile.

A Pegli, in particolare, un camion si è ribaltato sull’Aurelia a causa del vento e la strada è stata chiusa. Alcuni container sono caduti sulla fascia di rispetto di Pra’. Sono stati sradicati diversi alberelli ai margini di via Martiri della Libertà, sempre a Pegli.

Nella stessa zona un muraglione di contenimento è crollato in via Nicoloso da Recco, sulle alture di Pegli, invadendo completamente la strada e travolgendo le auto in sosta.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco per danni e oggetti pericolanti. Non risultano al momento persone ferite. 

Sempre sui quartieri occidentali della città, già interessati dalle forti precipitazioni nella prima parte della mattinata insieme alla Valpolcevera, è ricominciato a piovere in maniera insistente nelle prime ore del pomeriggio. La polizia locale ha segnalato l’innalzamento dei rii minori, invitando a prestare la massima attenzione. Alle 14.21 è scattato l’allarme sul rio Fegino.

Su Genova e il settore centrale della Liguria è in vigore l’allerta gialla per temporali e piogge diffuse, che diventerà arancione a partire dalle 12.00 di domenica secondo l’ultimo bollettino diffuso da Arpal.

Maltempo, crolla un muraglione a Pegli in via Nicoloso da Recco: travolte le auto in strada
Allerta arancione per piogge diffuse e temporali su tutta la Liguria dalle 12 di domenica
