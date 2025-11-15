Genova. Ponente genovese e Valpolcevera ancora flagellati dal maltempo. Il rio Fegino è esondato ed è scattata la fase operativa di allarme in tutta la vallata. Esondazioni parziali segnalate anche a Campomorone. Una violenta tromba d’aria arrivata dal mare si è abbattuta nel primo pomeriggio sulla costa tra Voltri e Sestri provocando diversi danni. In Valpolcevera è esondato il rio Fegino ed è scattata la fase operativa di allarme della protezione civile.

A Pegli, in particolare, un camion si è ribaltato sull’Aurelia a causa del vento e la strada è stata chiusa. Alcuni container sono caduti sulla fascia di rispetto di Pra’. Sono stati sradicati diversi alberelli ai margini di via Martiri della Libertà, sempre a Pegli.

Nella stessa zona un muraglione di contenimento è crollato in via Nicoloso da Recco, sulle alture di Pegli, invadendo completamente la strada e travolgendo le auto in sosta.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco per danni e oggetti pericolanti. Non risultano al momento persone ferite.

Sempre sui quartieri occidentali della città, già interessati dalle forti precipitazioni nella prima parte della mattinata insieme alla Valpolcevera, è ricominciato a piovere in maniera insistente nelle prime ore del pomeriggio. La polizia locale ha segnalato l’innalzamento dei rii minori, invitando a prestare la massima attenzione. Alle 14.21 è scattato l’allarme sul rio Fegino.

Su Genova e il settore centrale della Liguria è in vigore l’allerta gialla per temporali e piogge diffuse, che diventerà arancione a partire dalle 12.00 di domenica secondo l’ultimo bollettino diffuso da Arpal.