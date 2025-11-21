Genova. Sconti per i pendolari sugli abbonamenti alta velocità, possibilità di acquistare abbonamenti mensili Alta velocità dedicati alla tratta Genova-Sarzana validi anche per regionali, intercity, Frecciabianca e Frecciargento e ripristino della fermata di Sarzana.

È quanto concordato tra Regione Liguria, Trenitalia, associazioni dei consumatori e comitati pendolari nell’ambito del tavolo tecnico attivato ad agosto per agevolare i clienti abituali che utilizzano il collegamento Frecciarossa 8623 (Torino Porta Nuova – Genova Piazza Principe – Roma Termini) nella tratta ligure.

La riunione del tavolo ha portato anche al rinnovo dell’accordo sulla Carta Tuttotreno fino al 31 dicembre 2026 allo stesso prezzo invariato dal 2012, pari a 100 euro per la carta semestrale e 180 per l’annuale.

Cosa prevede il nuovo accordo

L’accordo prevede l’introduzione, a partire dal mese di dicembre 2025, dei nuovi abbonamenti mensili AV con estensione regionale sulla tratta Sarzana – La Spezia – Genova, che consentiranno ai pendolari di integrare in un unico titolo di viaggio i servizi AV, Frecciabianca, Intercity e quelli del trasporto regionale, facilitando gli spostamenti quotidiani e favorendo una mobilità più semplice, moderna e sostenibile.

Per agevolare ulteriormente la fruizione del servizio da parte dei pendolari liguri e l’acquisto dei nuovi abbonamenti, che saranno emessi a un prezzo maggiorato del 5% rispetto a quelli ordinari, la Regione Liguria ha introdotto una scontistica pensata per ridurre al minimo l’aggravio economico nei confronti dei pendolari. Gli sconti, applicati in relazione alla tratta chilometrica dell’abbonamento, arrivano fino al 40% del prezzo di acquisto, nello specifico: 40% per fascia chilometrica pari o superiore a 70 km e 35% per fascia chilometrica compresa tra i 15 e i 70 km.

Per i pendolari prosegue, fino al 13 dicembre, la possibilità di viaggiare nella tratta Genova – La Spezia con la Carta Tutto Treno anche sul Frecciarossa. Il quadro è stato ufficialmente definito dopo un incontro tra l’assessore regionale ai trasporti Marco Scajola, il direttore regionale Trenitalia, Tiziano Savini e i rappresentanti dei comitati.

“Trenitalia ha in corso un importante ammodernamento della flotta che prevede la progressiva sostituzione dei Frecciabianca con i più confortevoli Frecciarossa – dice Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia – Abbiamo dato la possibilità di viaggiare a bordo dei Frecciarossa con la Carta Tuttotreno, mentre dal 14 dicembre un abbonamento speciale consentirà di utilizzare tutte le categorie di treni, dalle Frecce agli Intercity e ai regionali, con un’attenzione particolare anche ai costi. Sempre dal 14 dicembre ripristineremo la fermata di Sarzana con un monitoraggio sul suo utilizzo”.

“Lavoriamo da mesi su questo tema, pur non essendo di diretta competenza regionale. Ritengo che, ancora una volta, la Liguria si sia contraddistinta per la massima attenzione rivolta a chi utilizza il treno per lavoro o studio – ha detto l’assessore Scajola – Attraverso un accordo con Trenitalia, che ringrazio per la disponibilità mostrata, consentiremo ai liguri di acquistare abbonamenti mensili per il Frecciarossa, al costo maggiorato del 5%, validi per tutti i treni disponibili, regionali compresi. Per andare ancor più incontro alle giuste esigenze dei pendolari e dei consumatori introdurremo una scontistica fino al 40% del costo dell’abbonamento con fondi interamente regionali, evitando così un eccessivo dispendio di risorse economiche”.