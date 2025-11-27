Aggredito un capotreno, oggi sciopero dalle 9 alle 13 per i treni Intercity

Genova. Treni Intercity a rischio in Liguria nella mattinata di oggi, giovedì 27 novembre, per uno sciopero proclamato in Liguria.
Le segreterie regionali liguri delle sigle sindacali Filt, Fit, Uilt, Ugl, Fast e Orsa hanno proclamato infatti uno sciopero del personale mobile della direzione Operation Intercity di Trenitalia di Genova, dalle ore 9.01 alle 13.00 di domani, giovedì 27 novembre 2025.
In concreto lo sciopero potrebbe riguardare alcuni treni Intercity che potrebbero subire cancellazioni o limitazioni. Nessuna ripercussione invece sui treni regionali.
Da ricordare poi lo sciopero generale di 24 ore proclamato da Usb e altre sigle sindacali per la giornata di venerdì 28 novembre con ripercussioni anche sul trasporto pubblico.
La protesta è scattata dopo l’aggressione a un capotreno avvenuta nella serata di martedì, alla stazione di Brignole.
Nella fase di controllo, dopo l’apertura di un bagno, il ferroviere era stato aggredito da uno sconosciuto che è poi fuggito.