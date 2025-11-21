  • News24
Disagi

Treni, guasto sulla linea tra Brignole e Quarto: ritardi e cancellazioni sul nodo di Genova

Problema al sistema automatico di distanziamento sui binari

treno treni stazione principe

Genova. Disagi per i treni sul nodo di Genova a causa di un guasto tecnico sulla linea tra Genova Brignole e Genova Quarto avvenuto in tarda mattinata.

Si tratta di un problema al sistema automatico di distanziamento all’altezza della stazione di Quarto.

Alcuni treni regionali sono stati cancellati, altri hanno subito ritardi di diverse decine di minuti.

Secondo quanto riferisce Trenitalia, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti.

