Treni, nei prossimi weekend circolazione sospesa tra Cogoleto e Sestri Ponente

Genova. Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale e Intercity, per la realizzazione di interventi che interessano la linea ferroviaria tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente nei prossimi due weekend.

DETTAGLI DELLE MODIFICHE CHE POTRANNO AVVENIRE PRIMA O DOPO L’ORARIO DI AVVIO DEI CANTIERI

Sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia nelle intere giornate di sabato e domenica 8/9 e 15/16 novembre, i treni subiscono le seguenti variazioni:

TRENI DEL REGIONALE

· venerdì 7 e 14 novembre, il treno 3041 da Milano Centrale ad Alassio è cancellato tra Genova P. Principe e Alassio e il treno 12480 da Sestri Levante a Savona è cancellato da Genova Sestri Ponente a Savona; è istituito un servizio bus;

· sabato 8 e 15 novembre i treni della relazione Genova Nervi – Genova Brignole – Genova Voltri sono parzialmente cancellati tra Genova Sampierdarena/Genova Sestri Ponente e Genova Voltri;

· sabato 8 e domenica 9, sabato 15 e domenica 16 novembre, i treni tra il ponente ligure e Genova, Milano o il levante ligure sono cancellati totalmente o parzialmente tra Savona o Cogoleto e il nodo di Genova; è istituito un servizio bus;

· lunedì 10 novembre il treno 12480 da Sestri Levante a Savona e, martedì 11 novembre il 12307 da Savona a Genova Brignole sono cancellati nella tratta Savona – Genova Sestri Ponente; è istituito un servizio bus.

TRENI INTERCITY

· sabato 8 e domenica 9, sabato 15 e domenica 16 novembre, i treni delle relazioni Savona – Torino, Ventimiglia/Savona – Milano e Ventimiglia – Roma sono parzialmente cancellati nella tratta Ventimiglia/Savona – Genova Piazza Principe e alcuni treni modificano l’orario; è istituito un servizio bus. Inoltre, il treno IC 518 subisce modifiche anche il 7 e il 14 novembre.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale; sui bus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.