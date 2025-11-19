Genova. Una mattinata di passione per la viabilità del ponente cittadino, “travolto” dalla crisi Ex Ilva, per la quale i lavoratori hanno bloccato le principali arterie viarie di Cornigliano. Oltre a ciò, a complicare il quadro incidenti e cantieri presenti nei principali snodi viari della zona.

Una vera e propria tempesta perfetta, che sta di fatto intrappolando centinaia di automobilisti e camionisti. La sciopero dei lavoratori ex Ilva ha portato ai blocchi stradali della Guido Rossa, chiusa in entrambe le direzioni, di via Cornigliano e di piazza Savio, dove sono in corso presidi di protesta ad oltranza.

La prima conseguenza è il fatto che in uscita dal casello di Genova Aeroporto il traffico è esploso. A complicare la situazione un incidente in via Vallebona – la cui dinamica è ancora da confermare – che di fatto ha prodotto un tappo verso Erzelli. A questo si aggiunge il cantiere della rampa di via Melen direzione Sestri Ponente: unico sbocco resta quindi lo svincolo in direzione aeroporto, che con le sue rotonde permette di tornare indietro verso i due lati della città. A rendere particolarmente complicata la situazione, poi, i lavori all’elicoidale di San Benigno, che di fatto limitano l’accesso al porto dei mezzi pesanti, costretti ad un lungo giro passando dai varchi Albertazzi e, appunto, San Benigno.

Risultato? Una enorme quantità di mezzi pesanti diretti verso i varchi portuali Etiopia e Ponente, rimasti intrappolati, si sono riversati verso l’aeroporto, bloccandone di fatto l’accesso al traffico passeggeri, con disagi anche per tassisti e viaggiatori.

Al momento, l’unico modo di superare Cornigliano è passando dall’autostrada, l’A10, dove però si stanno verificando rallentamenti all’altezza del casello di Genova Aeroporto in entrambe le direzioni, con ripercussioni che si stanno allungando fino a Genova Ovest e Pegli.