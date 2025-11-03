Convincevano amici e colleghi a investire online decine di migliaia di euro senza essere abilitati: tre poliziotti genovesi indagati

Genova. Pubblicizzavano anche attraverso video sui social investenti su alcune note piattaforme di trading online e negli anni sono riusciti a convincere tante persone, molte delle quali loro colleghi, a investire piccoli e grandi somme nella speranza di vederle crescere. Ma nessuno di loro era abilitato.

Per questo tre poliziotti della Questura di Genova sono indagati, insieme a un assicuratore, per il reato di abusivismo finanziario. Dei tre, solo uno gestiva poi in concreto gli investimenti. Gli altri tre si occupavano di procacciare gli investitori e in cambio ottenevano un profitto pari al 25% degli interessi maturati sul capitale investito.

L’inchiesta è nata dopo la querela presentata nel 2022 da un’investitrice che aveva affidato a uno dei poliziotti 60mila euro ed evidentemente non era rimasta soddisfatta. Da lì sono scattate le indagini della guardia di finanza.

I quattro (difesi dagli avvocati Giuseppe Gallo, Igor Dante, Michela Porcile e Rachele De Stefanis) sono stati anche intercettati e perquisiti. E alcuni di loro hanno scelto di farsi interrogare dal pm Fabrizio Givri che tuttavia ha notificato qualche tempo fa a tutti e quattro l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e a breve deciderà se chiedere per tutti il rinvio a giudizio.

Dalle carte emerge che tra il 2017 e il 2023 sono oltre 160 gli investitori che si sono affidati ai quattro indagati con somme che vanno dalle poche migliaia di euro a cifre decisamente più altre: uno degli investitori ha affidato agli ‘abusivi’ ben 350mila euro, diversi altri cifre comprese tra 50mila e 170mila euro. In tutto hanno gestito capitali per circa 4 milioni di euro.

Per il pm il quattro quindi svolgevano quest’attività “in maniera professionale e continuativa, senza esservi abilitati”. L’abusivismo finanziario è punito dall’articolo 166 del testo unico finanziario con la reclusione da 1 a 8 anni e una multa da 4 a 10mila euro.