  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Interregionale

Tiro con l’arco, domenica 9 novembre il Trofeo Bruno Foglino

Al PalaCep andrà in scena la quinta edizione della gara patrocinata da FitArco

Tiro con l'arco,

Genova. Sono già circa 70 gli arcieri, dai 9 ai…90 anni, iscritti alla V edizione della tradizionale gara interregionale di tiro con l’arco dai 18 metri, organizzata dall’ASD Arcieri Grande Genova e patrocinata da FitArco (Federazione Italiana Tiro con l’Arco), che si terrà domenica 9 novembre, negli ampi spazi del PalaCep, presso il Circolo ARCI Pianacci di via della Benedicta 14.

La gara (ad ingresso gratuito) è dedicata alla memoria di Bruno Foglino, nel ricordo del suo appassionato impegno al Cep nei difficili anni ’80, periodo in cui risiedeva con la sua famiglia nel quartiere situato sulle colline del ponente cittadino.

A lui è dedicata dal 2018 la Sala che il Circolo ARCI Pianacci ha destinato anche alle attività settimanali di tiro con l’arco promosse e gestite dall’ASD Arcieri Grande Genova, società che da sempre può contare sull’encomiabile impegno dell’istruttore Francesco Dominici.

La tensostruttura del PalaCep, con i suoi 1056 mq della pista normalmente utilizzata per le attività di pattinaggio artistico a rotelle, è un impianto che può consentire lo sviluppo della gara con modalità più “snelle”, grazie alla possibilità di poter disporre di più campi di gara fruibili contemporaneamente; l’assenza di barriere architettoniche consente anche la partecipazione di atleti disabili.

Le gare avranno inizio alle 9 e si svilupperanno nel corso di tutta la giornata, con premiazione ed assegnazione del “Trofeo Bruno Foglino – V edizione”, cui presenzieranno anche rappresentanti della famiglia Foglino, prevista attorno alle 17.30/18.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.