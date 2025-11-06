Tiro con l’arco, domenica 9 novembre il Trofeo Bruno Foglino

Genova. Sono già circa 70 gli arcieri, dai 9 ai…90 anni, iscritti alla V edizione della tradizionale gara interregionale di tiro con l’arco dai 18 metri, organizzata dall’ASD Arcieri Grande Genova e patrocinata da FitArco (Federazione Italiana Tiro con l’Arco), che si terrà domenica 9 novembre, negli ampi spazi del PalaCep, presso il Circolo ARCI Pianacci di via della Benedicta 14.

La gara (ad ingresso gratuito) è dedicata alla memoria di Bruno Foglino, nel ricordo del suo appassionato impegno al Cep nei difficili anni ’80, periodo in cui risiedeva con la sua famiglia nel quartiere situato sulle colline del ponente cittadino.

A lui è dedicata dal 2018 la Sala che il Circolo ARCI Pianacci ha destinato anche alle attività settimanali di tiro con l’arco promosse e gestite dall’ASD Arcieri Grande Genova, società che da sempre può contare sull’encomiabile impegno dell’istruttore Francesco Dominici.

La tensostruttura del PalaCep, con i suoi 1056 mq della pista normalmente utilizzata per le attività di pattinaggio artistico a rotelle, è un impianto che può consentire lo sviluppo della gara con modalità più “snelle”, grazie alla possibilità di poter disporre di più campi di gara fruibili contemporaneamente; l’assenza di barriere architettoniche consente anche la partecipazione di atleti disabili.

Le gare avranno inizio alle 9 e si svilupperanno nel corso di tutta la giornata, con premiazione ed assegnazione del “Trofeo Bruno Foglino – V edizione”, cui presenzieranno anche rappresentanti della famiglia Foglino, prevista attorno alle 17.30/18.