Rivarolo, colpisce il padre con una coltellata in pancia: 37enne arrestato per tentato omicidio

Genova. Esattamente una settimana fa aveva colpito il padre sulle scale della loro abitazione in via Celesia a Rivarolo con una coltellata all’addome. L’aggressore, un 37enne albanese è stato arrestato due giorni fa dalla squadra mobile di Genova per tentato omicidio. Un arresto avvenuto fuori flagranza, reso possibile dal fatto che il 37enne aveva già un avviso orare del questore di Genova, cioè una misura di prevenzione per maltrattamenti in famiglia.

Stamattina la convalida dell’arresto davanti alla gip Martina Tosetti. L’uomo, difeso dall’avvocato Paolo Frank, ha negato tutto: ha detto alla giudice di non aver mai maltrattato i genitori e che la coltellata “è stata accidentale”. “Non volevo colpirlo” ha detto alla giudice che ha però convalidato l’arresto è ha disposto la custodia cautelare in carcere.

A confermare gli episodi di maltrattamento sono stati fra agli altri i genitori e il fratello dell’aggressore. Quella sera il 37enne aveva incontrato il padre sulle scale e dopo l’ennesimo litigio ha tirato fuori il coltello e lo ha colpito in pancia. Poi avrebbe cercato di sferrare un secondo fendente ma il padre è riuscito a divincolarsi e all’arrivo della polizia gli agenti delle volanti lo hanno trovato ancora sulle scale. Era stato portato al Villa Scassi, poi al San Martino per essere operato .

Il figlio invece si era rintanato in casa sua, al piano di sopra rispetto a quello dei genitori. Era in forte stato di agitazione ma fin da subito ha provato a negare i fatti. Secondo quanto riferito dai famigliari a scatenare la violenza sarebbe soprattutto l’abuso di alcool.