Tentano di rubare merce per 1.300 euro dal supermercato: coppia arrestata

Genova. Un uomo di 46 anni e una donna di 36 sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso dopo avere provato. rubare 1.300 euro di merce da un supermercato.

È successo lunedì mattina, quando gli agenti del commissariato Sestri si sono recati in un supermercato di via di Francia dopo la chiamata al 112 da parte di un addetto alla vigilanza.

Le immagini delle telecamere avevano infatti ripreso un uomo uscire dai tornelli del reparto frutta e verdura all’ingresso del supermercato, creando un diversivo che facilitasse l’uscita alla complice con il carrello pieno che nel frattempo tentava di oltrepassare le casse.

Sono stati bloccati fino all’arrivo degli agenti, poi portati in questura in attesa della direttissima. L’uomo, un cittadino senegale, è risultato irregolare sul territorio. La donna invece è risultata gravata dall’avviso orale del questore notificatole nel mese di settembre. La merce non pagata, per un totale di 1.300 euro, è stata restituita all’esercizio commerciale.