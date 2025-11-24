  • News24
Violento

Tenta un furto in un negozio e aggredisce una dipendente e un passante: arrestato

L'uomo è stato bloccato solo dagli agenti delle volanti. Ha anche strattonato una commessa e si è abbassato i pantaloni mostrandole le parti intime

Polizia Stato Volanti

Genova. Un uomo di 31 anni, con precedenti, è stato arrestato sabato sera dalla polizia di Stato in via Opisso, nel ponente cittadino, dopo aver rubato alcuni articoli in un negozio per la cura della casa e aver aggredito due persone. Per lui è scattato l’arresto per tentata rapina impropria, oltre alla denuncia per lesioni personali e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, insieme a una sanzione per ubriachezza manifesta e atti contrari alla pubblica decenza.

L’intervento delle volanti è arrivato in seguito alla segnalazione del personale del negozio, che aveva bloccato l’uomo dopo averlo visto nascondere profumi nelle tasche della giacca e dirigersi verso l’uscita. Quando una delle commesse lo ha fermato per recuperare la merce, il 31enne l’ha strattonata più volte, causandole escoriazioni a mano e braccio, e si è abbassato i pantaloni mostrando le parti intime.

Un passante è intervenuto in aiuto della commessa, ma anche lui è stato aggredito: ha riportato una ferita alla mano e ha visto danneggiati occhiali, cellulare e giacca.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione alcolica. Durante le verifiche è emerso che fosse destinatario di un Avviso Orale del Questore di Genova e che non avesse rispettato un Ordine di allontanamento comunitario per ragioni di pubblica sicurezza.

Il 31enne è stato portato in arresto in attesa della direttissima. Le due persone aggredite sono state soccorse e visitate all’ospedale Evangelico, mentre la merce sottratta, dal valore complessivo di 380 euro, è stata restituita al negozio.

