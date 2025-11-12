Tendone sui campi da padel, Marina Park cerca il dialogo: “Pronti a modifiche per Comune e residenti”

Genova. “Non spendiamo i soldi in avvocati ma in migliorie“. Con queste parole Marco Grandi, amministratore unico della società Cristoforo Colombo che gestisce gli impianti sportivi in concessione a Marina Park, tende la mano alla amministrazione comunale, che nella giornata di ieri ha comunicato, attraverso una nota stampa, l’ingiunzione di demolizione delle opere realizzate per la copertura dei campi da padel. . ““. Con queste parole Marco Grandi, amministratore unico della società Cristoforo Colombo che gestisce gli impianti sportivi in concessione a Marina Park,, che nella giornata di ieri ha comunicato, attraverso una nota stampa,

Una copertura, effettuata con un tendone, che nelle scorse settimane è finita al centro delle polemiche, soprattutto per via del suo impatto paesaggistico, di fatto a pochi metri dalle mura storiche della marina appena riqualificate. “Abbiamo operato seguendo la normativa, avevamo un parere positivo dell’ufficio del paesaggio – sottolinea Grandi – poi chiaramente c’è stato qualche adattamento tecnico necessario. Siamo però pronti a confrontarci con l’amministrazione per trovare una soluzione condivisa con il Comune di Genova e con i residenti della zona”.

Una disponibilità che segue la necessità di poter contare su una struttura utilizzabile tutto l’anno e anche in orario serale. “Il concetto è che se la zona resta viva e vivibile tutto l’anno si evita che diventi un buco nero – sottolinea Grandi – i nostri operatori hanno più volte dovuto gestire la presenza di disperati e per questo un impianto sportivo funzionante e frequentato svolge anche il ruolo di presidio sociale“. Per quanto riguarda i “dettagli”, la situazione, secondo Grandi, è risolvibile: “Abbiamo investito 25o mila euro, e non abbiamo messo neanche un secchio di cemento mentre le palme sono previste e semplicemente erano in coda per l’allestimento definitivo – spiega ancora Grandi – La struttura è smontabile completamente”.

In altre parole, quindi, di fronte all’ipotesi di un lungo contenzioso, basato su “sentenze del Tar ancora non definitive” la via proposta dalla società è quella del dialogo: “Abbiamo chiesto un tavolo di confronto con il Comune, la nostra volontà è quella di trovare una soluzione, e soprattutto spendere soldi per migliorare l’impianto non per pagare avvocati“.