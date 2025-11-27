  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Sindacati

Teatro Nazionale di Genova, Slc Cgil è il primo sindacato

Nel pomeriggio di ieri sono arrivati i risultati relativi alle votazioni della rappresentanza sindacale unitaria: su 66 votanti 52 voti sono andati a Slc Cgil, 13 a USB, 1 scheda nulla

teatro ivo chiesa, teatro nazionale genova

Genova. Il sindacato lavoratori della Comunicazione Cgil è il primo sindacato al Teatro Nazionale di Genova.

Nel pomeriggio di ieri sono arrivati i risultati relativi alle votazioni della rappresentanza sindacale unitaria: su 66 votanti 52 voti sono andati a Slc Cgil, 13 a USB, 1 scheda nulla.

A Slc sono stati assegnati due delegati, uno è andato a Usb “Siamo molto soddisfatti di questo risultato che arriva grazie al lavoro quotidiano dei delegati Cgil – commenta Sonia Montaldo Segretaria Generale Slc Cgil Genova – nei prossimi mesi avremo molto da contrattare, dall’integrativo all’organizzazione del lavoro, e questo risultato ci permette di avere strumenti a sostegno delle trattative e della tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori”.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.