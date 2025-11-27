Teatro Nazionale di Genova, Slc Cgil è il primo sindacato

Genova. Il sindacato lavoratori della Comunicazione Cgil è il primo sindacato al Teatro Nazionale di Genova.

Nel pomeriggio di ieri sono arrivati i risultati relativi alle votazioni della rappresentanza sindacale unitaria: su 66 votanti 52 voti sono andati a Slc Cgil, 13 a USB, 1 scheda nulla.

A Slc sono stati assegnati due delegati, uno è andato a Usb “Siamo molto soddisfatti di questo risultato che arriva grazie al lavoro quotidiano dei delegati Cgil – commenta Sonia Montaldo Segretaria Generale Slc Cgil Genova – nei prossimi mesi avremo molto da contrattare, dall’integrativo all’organizzazione del lavoro, e questo risultato ci permette di avere strumenti a sostegno delle trattative e della tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori”.