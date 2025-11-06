Teatro Carlo Felice, aumentano abbonamenti e ricavi da biglietti

Genova. Aumentano gli abbonamenti del Teatro Carlo Felice. L’ha annunciato il sovrintendente Michele Galli durante la presentazione alla stampa di Cavalleria Rusticana, secondo titolo della nuova stagione. “Abbiamo registrato un incremento del 30% − dice − erano 1371 ora sono 1821. Devo dire grazie al Conservatorio e al liceo Pertini perché siamo riusciti a firmare una convenzione per portare i ragazzi ad assistere all’opera e alla sinfonica. Anche i ricavi da biglietteria registrano un positivo aumento verso tutti i titoli”.

Il Don Giovanni raccontato per le scuole, con due eventi specifici pensati per i più piccoli, ha coinvolto quasi 4 mila bambini, altro elemento su cui il Carlo Felice punta molto per il futuro.

Mario Menini, componente del consiglio di indirizzo del Comune, dichiara: “Il Carlo Felice deve tornare a essere il punto di riferimento della cultura regionale, lavorare con i vari comuni, anche con allestimenti ad hoc pensati per i tanti teatri presenti in città e su tutto il territorio ligure”.

Donatella Alfonso, consigliera comunale e presidente della commissione Cultura, aggiunge: “Questi dati suonano positivi. Crediamo che ci sia molto da fare per far conoscere sempre al meglio questa realtà. E questo titolo per la compattezza della messa in scena, può essere una buona occasione per chi vuole avvicinarsi al mondo dell’opera. Intendiamo allargare la città al teatro e il teatro alla città”.