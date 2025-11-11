Taxi boat abusivo scoperto dalla Guardia Costiera: dopo le verifiche, la sanzione

Genova. I militari della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Genova, nell’ambito dei controlli di Polizia Marittima, hanno monitorato le attività di un operatore commerciale del settore nautico, attivo nella provincia genovese come impresa autorizzata al noleggio di unità da diporto, il quale, in realtà, effettuava anche un vero e proprio servizio di trasporto passeggeri tra località differenti.

L’illecita attività è stata sanzionata per un importo di 3.800 euro – inoltre, non avendo a bordo le dotazioni di sicurezza prescritte, l’operatore ha ricevuto un’ulteriore sanzione di 160 euro.

“Il noleggio di unità da diporto ed il trasporto passeggeri differiscono notevolmente l’uno dall’altro in quanto il primo ha finalità sportive e/o ricreative ed il noleggiatore decide orari, itinerari, soste, mentre il secondo ha quale scopo il collegamento tra 2 o più località con un itinerario prestabilito, e soprattutto prevede misure di sicurezza più stringenti – si legge nella nota stampa della Guardia Costiera – I controlli in materia proseguiranno a tutela del regolare svolgimento delle attività marittime e della sicurezza”.