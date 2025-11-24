  • News24
Addizionale

Dal 2026 in vigore una tassa sugli imbarchi di tre euro: la misura nel bilancio

“Questa misura era già prevista da un accordo tra Comune e governo siglato nel 2022", ha sottolineato la sindaca Salis

Genova. Tra le novità del bilancio previsionale del Comune di Genova, il primo della giunta Salis, c’è anche l’introduzione di una tassa comunale sugli imbarchi.

Ad annunciarlo è stata la sindaca Salis nel corso della presentazione del documento insieme con la giunta. Si tratta di un’addizionale di tre euro sui diritti imbarco da cui sono esclusi i residenti del Comune di Genova e sulle Isole, le forze armate, i vigili fuoco e la protezione civile.

“Questa misura era già prevista da un accordo tra Comune e governo siglato nel 2022 – ha sottolineato la sindaca – la giunta precedente aveva approvato la delibera nel febbraio del 2025 per introdurla, ma è stata lasciata cadere e mai attivata”.

La nuova tassa dovrebbe entrare in vigore a partire dal secondo trimestre del 2026: dovranno passare 60 giorni dall’approvazione, dopodiché partiranno le interlocuzioni con Autorità Portuale e Stazioni Marittime e armatori per stabilire la concreta modalità di riscossione.

“Abbiamo previsto un gettito limitato per quest’anno – ha aggiunto l’assessore al bilancio Alessandro Terrile – che è di tre milioni e mezzo rispetto al gettito ordinario, che sarà intorno ai 5 milioni. Il primo trimestre 2026 sarà dedicato a far partire l’imposta, la data vorremmo stabilirla insieme ai soggetti coinvolti”.

