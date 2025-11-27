Tartufando, oggi l’inaugurazione: domenica una dimostrazione con i cani da tartufo

Genova. L’oro della terra torna protagonista nelle vie del centro di Genova. Dopo il successo delle passate edizioni ritorna per il decimo anno consecutivo “Tartufando”, la manifestazione organizzata dal Civ di Sarzano-Sant’Agostino che per l’occasione ritorna nella sua sede originaria, Piazza Sarzano, dopo il trasloco forzato ai Giardini Luzzati per il cantiere legato al progetto di riqualificazione urbana finanziato dal PNRR.

Trenta sono quest’anno i locali che nel centro città, fino a domenica 30 novembre, presentano menu-vetrina e piatti con riferimenti al tartufo bianco e nero con portate create appositamente per questo appuntamento.

Altro gradito ritorno, si diceva, è quello dell’area fiera in piazza Sarzano, nella sua sede originaria, dove da oggi, alle ore 18, fino al 30 novembre torneranno la tensostruttura, con i banchi che esporranno prodotti tipici, e il palco per gli eventi musicali. Tra questi confermata la presenza dei fratelli Damiani con formaggi di montagna e alpeggio e una selezione dedicata all’evento. La decima edizione sarà anche impreziosita dalla presenza spot delle zucche di Murta in piazza Sarzano con un banchetto espositivo per rinnovare il gemellaggio in attesa del ritorno della tradizionale sagra. Confermata anche la partecipazione dei Tartuficultori Liguri e dell’area tartufaia dove Stefania Brunettini del Red Evolution Zoo Farm terrà una dimostrazione di ricerca tartufo con i cani di razza Lagotto, ormai ospiti fissi manifestazione (appuntamento domenica 30 novembre dalle 11 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30). «Tartufando è una vetrina straordinaria per le eccellenze del nostro territorio e per il lavoro dei tartuficoltori liguri, che da anni custodiscono tradizioni, qualità e biodiversità – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria e con delega all’Agricoltura Alessandro Piana –. Il coinvolgimento di produttori, ristoratori e associazioni consolida un modello di filiera che fa bene all’economia locale e rafforza il legame tra la città e le realtà dell’entroterra. Come Regione stiamo continuando a sostenere e a investire sempre più risorse per sostenere un comparto che contribuisce alla crescita della nostra agricoltura e all’identità della comunità».

Confermata anche la presenza dell’area fiera vetrina in piazza Matteotti con due casette dove saranno presenti Mirko Tartufi e Camera di Commercio di Genova con i produttori di Liguria Gourmet e uno spazio info point dove saranno distribuite le mappe del percorso dell’edizione 2025.

Anche nell’edizione 2025, inoltre, l’Associazione Tartufai Tartuficoltori Liguri di Millesimo sarà in prima fila nell’esposizione e vendita del pregiatissimo tartufo del Ponente. Attivi dal 1985, i soci hanno contribuito al recupero di un antico mestiere di ricerca e raccolta nell’area dell’Alta Val Bormida, costituendo un’associazione molto attiva nella salvaguardia del territorio e delle sue tradizioni. Confermata poi, anche la collaborazione con il circuito Gourmet che anche quest’anno darà il suo contributo alla manifestazione con la promozione delle specialità locali e il marchio collettivo geografico per la ristorazione regionale ideato, registrato e garantito da Regione Liguria e dal Sistema Centrale: tra gli esercenti coinvolti, saranno presenti ristoratori aderenti al marchio Liguria Gourmet, i produttori con le eccellenze appartenenti alla certificazione Prodotto Genova Gourmet.

Ma “Tartufando” vuol dire anche musica e intrattenimento: giovedì 27 novembre dalle 18 alle 22.30 in programma djset con Scopesi e Dj Kamo. Si replica venerdì anche con Scopesi e Dj Kamo dalle 18 con la novità della serata hip-hop fino alle 24. Sabato sera spazio alla musica live con gli Uke Swing.

Ad impreziosire la proposta artistica sabato 29 e domenica a pranzo: esibizione musicale di Enrica Ricciadi – Liberamente – Spettacolo danza.

Inoltre, da giovedì 27 domenica 30 novembre, è confermato il pranzo dalle 12 alle 15.

Di seguito l’elenco dei banchi presenti in piazza di Sarzano e protagonisti a “Tartufando 2025”: Mirko Tartufi con vendita di prodotti al Tartufo e cucina: Taglierini al tartufo; Tapullo: tasche/panini e ravioli fritti; Caligo, hamburger e dolci; Gradisca con gestione del Bar: Birre/Vini e Cocktails.

“Tartufando 2025” è sostenuta da Regione Liguria e da Camera di Commercio di Genova, GenovaMoreThanThis come Comune di Genova, Confesercenti Genova.