Tagli Iit, bocciato l’emendamento Pd al decreto Semplificazioni per ripristinare i fondi

Genova, “La maggioranza alla Camera ha bocciato la nostra richiesta di ripristino dei fondi al’Iit. Ecco il risultato delle promesse del vice ministro Rixi e della destra che guida la Regione: alla prima occasione che la maggioranza di governo aveva di ripristinare quei fondi, invece di votare il nostro impegno attraverso un ordine del giorno al decreto semplificazioni all’esame della Camera, ha deciso di voltare le spalle a quella che è un’eccellenza nel settore tecnologico, scientifico e dell’innovazione ligure e di tutto il Paese”.

Lo dicono i deputati del Pd Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino dopo la discussione dell’ordine del giorno da loro presentato alla Camera.

“La destra pensa di sostenere ricerca e università togliendo risorse – aggiungono i dem – tagli su tagli che stanno incidendo pesantemente sull’Iit ma anche sull’Università di Genova”.

“Torneremo a chiedere il ripristino di quei fondi perché non ci fermeremo a questo primo no. Sostenere la ricerca è essenziale per costruire il futuro del Paese”, concludono.

“Il no della destra alla Camera alla richiesta dei deputati Pd del ripristino dei fondi all’IIT è l’ennesimo schiaffo del governo a Genova e alla Liguria”, aggiungono segretario del Pd Liguria Davide Natale, di Simone D’Angelo, segretario metropolitano Pd Genova e il capogruppo del Pd in Regione Ligura, e di Armando Sanna dopo la bocciatura alla Camera dell’Odg presentato dai deputati PD che chiedeva il ripristino dei fondi all’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova.

“Dopo aver ridotto i fondi; dopo le dichiarazioni del Ministro Urso che ha indicato la Puglia invece che Genova come possibile sede per ospitare una delle Gigafactory sull’AI; ecco un altro pesante no. Questa destra si dimostra sempre più miope. I tagli all’Istituto Italiano di Tecnologia sono un colpo grave e pesante non solo alla Liguria, ma a un’eccellenza nella ricerca scientifica, tecnologica e dell’innovazione che proietta Genova e l’Italia nel futuro. E mentre a Roma bocciano l’ordine del giorno presentato dai deputati liguri, la destra in Regione tace. Nessuno dice e soprattutto fa nulla. Un silenzio assordante. Invece di investire su ricerca, competenze e innovazione si decide di indebolire quello che è uno dei fiori all’occhiello dell’Italia. La dimostrazione di un totale disinteresse per il futuro della nostra regione e della ricerca. Come Partito Democratico a tutti i livelli non ci fermeremo di fronte a questo no e chiederemo che vengano ripristinati i fondi”.