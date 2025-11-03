Sub scomparso sull’Haven, procura apre inchiesta: sequestrato il gps del gommone del diving

Genova. La procura di Genova ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti per il caso del sub 29enne tedesco scomparso mercoledì scorso durante un’immersione sul relitto della Haven, davanti alla costa di Arenzano. Ieri sera, dopo cinque giorni di ricerche, le operazioni in mare sono state sospese senza che fosse stato possibile recuperare il corpo del giovane, probabilmente portato a fondo e a largo dalle forti correnti presenti in zona.

Il fascicolo punta a fare chiarezza sugli ultimi attimi di vita dell’uomo: per questo motivo sono stati posti sotto sequestro il gps del gommone d’appoggio del diving che ha portato la squadra nell’area del relitto e gli affetti personali del giovane, arrivato dalla Germania con altri 14 compagni di spedizione.

Secondo la ricostruzione fatta da Genova24 grazie alla testimonianze raccolte, il ragazzo avrebbe perso conoscenza nei primissimi istanti dell’immersione, venendo poi trascinato dalla corrente. Da capire però cosa è successo esattamente tra il momento del tuffo in mare, ultimo istante in cui i giovane è stato visto cosciente e la sua scomparsa. Si sa che il pilota del gommone del diving, avendo visto l’uomo privo di sensi, avrebbe provato a intervenire, finendo però a sua volta in acqua e perdendo il contatto con il gommone, portato poi alla deriva. L’operatore, quindi, avrebbe raggiunto la riva a nuoto per dare l’allarme.