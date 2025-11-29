Stupro di gruppo fuori da una discoteca di corso Italia: due ventenni condanni a 7 anni di carcere

Genova. La gip Caterina Lungaro ha condannato in abbreviato un 21enne e un 22enne genovesi a 7 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo.

I due erano stati arrestati dalla squadra mobile lo scorso ottobre ma i fatti risalgono alla notte di Ferragosto 2024 in corso Italia, fuori dalla discoteca Estoril.

La vittima, una 28enne genovese, era andata in discoteca con alcuni amici. I due avevano a lungo gironzolato intorno al gruppo e quando la ragazza era uscita dal locale uno dei due l’aveva seguita e aveva fatto un cenno all’amico. La vittima era stata spinta contro una cabina elettrica fino a farle sbattere la testa contro lo sportello, era stata bloccata, le era stata tappata bocca e poi entrambi l’avevano violentata.

Uno stupro brutale che aveva fatto scattare le indagini della squadra mobile. Quando erano stati identificati sui telefoni avevano anche i video della violenza, ma quei video non sono stati oggetti di condanna per revenge porn (le motivazioni della sentenza arriveranno tra 90 giorni). Ma mentre le indagini erano ancora in corso gli investigatori hanno scoperto che i due avevano comprato dei biglietti aerei con l’intento di lasciare il Paese.

Per questo sabato su input della pm Valentina Grosso era scattato il fermo, ma è emerso poi che i due giovani (uno è di origini albanesi, l’altro capoverdiane) avevano comprato anche i biglietti di ritorno.

Dal momento dell’arresto i due (assistiti dagli avvocati Nicola Scodnik e Leonardo Nicotra) si trovano ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La pm aveva chiesto per entrambi una condanna a 6 anni e 10 mesi.