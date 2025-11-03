Studenti sospesi al Nautico San Giorgio, il duro comunicato del collettivo: “Preside arrogante e autoritario, la nostra lotta prosegue”

Genova. Duro comunicato del collettivo degli studenti del Nautico San Giorgio, dopo le sospensioni che venerdì hanno colpito una quindicina di studenti come sanzione disciplinare dopo l’occupazione dell’istituto a metà ottobre.

“Molti studenti sono stati sospesi per un numero di giorni compreso tra i tre e i dieci, oltre che costretti, con dubbia legalità, al lavoro coatto presso la Caritas a fine “rieducativo” scrive il collettivo secondo cui il preside Paolo Fasce “ha, per l’ennesima volta, mentito davanti alla scuola e alla città di Genova, cercando di presentare gli studenti occupanti come i responsabili per danneggiamenti causati da persone esterne alla scuola già identificate dagli stessi studenti del San Giorgio“.

Inoltre, si legge nella nota inviata a Genova24 dal comitato il dirigente avrebbe costretto “numerosi studenti del plesso di via Dino Col a firmare una lettera di scuse compilata direttamente dalla dirigenza”.

Lo scontro tra gli studenti, o almeno un gruppo di essi, e la dirigenza è ormai aperto: “Dietro a una facciata buonista, Paolo Fasce si è fatto portatore di modalità autoritarie e arroganti di conduzione della scuola, del tutto coerenti col suo impegno politico europeista, atlantista e filo-sionista” scrive il collettivo attacca il preside in particolare per le sue posizioni in merito al genocidio a Gaza che aveva portato all’occupazione della scuola. In quel frangente, secondo il Collettivo il preside avrebbe “in diverse occasioni ostacolato e sterilizzato il dibattito sulle vicende palestinesi, giustificando le azioni israeliane e arrivando a silenziare gli interventi di un ex-alunno del nautico all’ora imbarcato sulla Sumud Flotilla”.

“Con le sue azioni, Paolo Fasce ha tagliato ogni ponte con gli studenti – si chiude la dura nota del collettivo – Abbiamo deciso di proseguire la lotta contro di lui, agendo in maniera coerente con il clima repressivo da lui creato al San Giorgio. Siamo intenzionati a rendere infernale la sua permanenza nella nostra scuola, rispondendo colpo su colpo alle sue provocazioni”.

Il preside Paolo Fasce, pur senza entrare nel dettaglio delle sanzioni, aveva spiegato a Genova24 la finalità rieducativa e di riparazione del danno delle stesse e aveva sottolineato come l’occupazione della scuola non fosse stata votata dall’assemblea degli studenti. Contattato, rispetto al comunicato del Collettivo il preside replica che il documento “contiene molte falsità” e mette in dubbio che “sia frutto di un’elaborazione collettiva“.