Strage di Nassiriya, il ricordo dei consiglieri regionali della Lega

Liguria. I consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi ricordano la strage di Nassiriya.

“Non dimenticheremo mai il sacrificio dei 19 carabinieri, militari e civili italiani assassinati dai terroristi islamici a Nassiriya. Oggi è doveroso ricordare le vittime della strage in Iraq (28 morti) e rendere onore agli operatori italiani che hanno svolto e svolgono missioni in ambito internazionale con coraggio e dedizione, mettendo a rischio la propria incolumità a difesa dei nostri valori e della sicurezza di tutti”.

I tre, nella nota congiunta, sottolineano: “Il 12 novembre 2003 è un giorno che rimarrà scolpito anche nella memoria dei liguri. La Liguria non dimenticherà mai ciò che 22 anni fa è successo a Nassiriya, il più grave attentato terroristico subìto dall’Italia nelle missioni internazionali di pace nelle aree di crisi”.