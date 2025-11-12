  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Commemorazione

Strage di Nassiriya, il ricordo dei consiglieri regionali della Lega

Il 12 novembre del 2003 furono 28 i morti in Iraq

Strage Nassiriya

Liguria. I consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi ricordano la strage di Nassiriya.

“Non dimenticheremo mai il sacrificio dei 19 carabinieri, militari e civili italiani assassinati dai terroristi islamici a Nassiriya. Oggi è doveroso ricordare le vittime della strage in Iraq (28 morti) e rendere onore agli operatori italiani che hanno svolto e svolgono missioni in ambito internazionale con coraggio e dedizione, mettendo a rischio la propria incolumità a difesa dei nostri valori e della sicurezza di tutti”.

I tre, nella nota congiunta, sottolineano: “Il 12 novembre 2003 è un giorno che rimarrà scolpito anche nella memoria dei liguri. La Liguria non dimenticherà mai ciò che 22 anni fa è successo a Nassiriya, il più grave attentato terroristico subìto dall’Italia nelle missioni internazionali di pace nelle aree di crisi”.

 

 

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.