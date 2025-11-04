  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
La novità

Ai Musei di Nervi arrivano le “stanze del silenzio”: ecco come funzionano

Sono spazi progettati per offrire un rifugio dalle interazioni sociali e dagli stimoli esterni, utili anche a chi rientra nello spettro autistico

Generico novembre 2025
Lo "Spazio Calmo" del Muse di Trento

Genova. Nel polo dei musei di Nervi arrivano le “stanze del silenzio”, spazi dedicati al relax e alla contemplazione in cui chiunque voglia trovare rifugio da frenesia e rumore può usufruire di un momenti di tranquillità godendosi anche le opere d’arte.

Il progetto vale poco meno di 10.000 euro, finanziati nell’ambito del protocollo quadro firmato dal Comune e da Compagnia di San Paolo a importo totale di 250.000 euro, fondi a sostegno degli interventi di miglioramento dell’accessibilità della Biblioteca Berio, del Museo Chiossone e della Galleria d’Arte Moderna.

Le “Quiet Room”saranno realizzate all’intero della Gam e delle Raccolte Frugone, e vengono definite “stanze progettate per offrire un rifugio dalle interazioni sociali e dagli stimoli esterni per tutti coloro che necessitano di un momento di tranquillità per motivi personali, di studio, per scaricare lo stress e per gestire condizioni come l’ipersensibilità sensoriale, inclusa quella associata allo spettro autistico”.

Questo genere di spazi è già stato realizzato in altri musei italiani, come il Museo Egizio di Torino e il Museo delle Scienze di Trento, e spesso vengono realizzati anche nelle biblioteche. All’estero si possono citare le stanze del silenzio dei musei di Manchester e Singapore. Si tratta in genere di ambienti pensati e realizzati per chi sente la necessità di ritrovare la calma e fare una pausa durante la visita, ma vengono aperte a tutta la cittadinanza. In queste stanze, arredate con mobilio rilassante, colori neutri e luci soffuse, solitamente non è consentito mangiare o bere, conversare, usare il telefono né fotografare.

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.