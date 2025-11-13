Stadio Ferraris, ecco la proposta dei club: 26 milioni a carico del Comune e parcheggi in concessione

Genova. Concessione del diritto di superficie dello stadio Ferraris per 99 anni, di cui i primi cinquanta senza versare alcun canone. Un investimento “superiore a 100 milioni di euro” a carico di Genoa e Sampdoria per il restlyling dell’impianto di Marassi. Ma anche un contributo pubblico complessivo quantificato in 26,2 milioni di euro. Sono le principali condizioni della proposta che la società Genova Stadium, partecipata al 50% da entrambi i club, ha presentato al Comune di Genova, come anticipato nelle scorse settimane dopo l’annuncio della sindaca Silvia Salis durante il Salone Nautico.

Il progetto prevede anzitutto l’adeguamento dello stadio alle normative della categoria 4 Uefa, con l’obiettivo di rendere la struttura idonea a ospitare gli Europei di calcio del 2032 e una capienza garantita di circa 32mila posti. Ma si parla anche di “una vasta gamma di servizi e manifestazioni” come “concerti, convegni, spettacoli e altre attività”, “nuove funzioni commerciali (escluse grandi strutture di vendita e supermercati) e leisure“, la “creazione di un museo del calcio della città di Genova”, la “sistemazione degli spazi esterni” e “la riqualificazione del piazzale Atleti Azzurri d’Italia”.

Ma non è finita qui: Genova Stadium chiede anche la concessione dell’adiacente Villa Musso-Piantelli e delle relative aree di pertinenza, che dovranno diventare “al servizio dello stadio”, e dei “parcheggi di interscambio di piazzale Marassi e di via Canevari”, che in occasione delle manifestazioni (sportive e non) dovranno essere adibiti ad area di sicurezza, come avviene già oggi.

Il progetto Peñaranda: nuovi volumi all’esterno e negozi al piano strada

La proposta sembra ricalcare in tutto e per tutto quella presentata dai club nel 2024 con progetto di restyling firmato dall’architetto Hembert Peñaranda. Quell’elaborazione, di cui erano circolati numerosi render, prevedeva lo spostamento delle scale all’esterno delle tribune e dei distinti (con una copertura aggettante), creazione di sky box e spazi polifunzionali nelle aree così liberate, un nuovo settore ospiti nell’anello superiore dei distinti con accessi indipendenti, locali commerciali al piano strada, rivestimenti luminosi sulle iconiche torri angolari.

Un render del progetto Peñaranda

Anche nei documenti più recenti, così come in quelli inviati allora, si parla di “rimodulazione degli spazi interni afferenti alle tribune, ai locali accessori, ai servizi, agli uffici e agli spazi polifunzionali, anche tramite un ampiamento volumetrico nei limiti consentiti” e “realizzazione di un accesso al campo da gioco da parte di mezzi pesanti per l’allestimento di concerti e grandi eventi in Tribuna Nord”.

Le spese a carico del Comune e la concessione gratuita per 50 anni

Ma il nodo che finora restava da sciogliere era proprio quello delle spese a carico del Comune. E finalmente le cifre sono nero su bianco: Genova Stadium, la società costituita da Genoa e Sampdoria, chiede 19 milioni in conto capitale “da erogarsi sulla base dell’avanzamento dei lavori” e altri 7,2 milioni di euro “nella forma di concessione a titolo gratuito per i primi 50 anni del diritto di superficie sull’area di intervento”. Dopodiché, intorno al 2076, i club inizierebbero a versare un canone per stadio e Villa Piantelli. Da quello che si può desumere, invece, il canone di concessione per i parcheggi di fronte allo stadio lato Bisagno dovrebbe essere corrisposto fin da subito.

“La proprietà comunale fa la differenza“, aveva detto la sindaca Salis spiegando perché questa strada sarebbe migliore rispetto a quella intrapresa dalla giunta Bucci-Piciocchi con Cds Holding (la società che porta avanti il progetto Waterfront di Levante) e restyling targato Stefano Boeri. Quell’accordo prevedeva la vendita dello stadio Ferraris ai privati per 14,5 milioni di euro, mentre il Comune avrebbe dovuto affrontare costi superiori per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico. Più o meno le stesse cifre che oggi chiedono Genoa e Samp. In questo caso lo stadio Ferraris rimarrebbe in effetti un bene pubblico, anche se, con la concessione del diritto di superficie, Tursi avrebbe di fatto le mani legate per quasi un secolo.

Lo stadio Ferraris dalle alture della Valbisagno

Nuovo stadio Ferraris, cosa succede adesso

Adesso eventuali soggetti interessati avranno due mesi di tempo per inviare al Comune proposte concorrenti corredate da un piano economico-finanziario. A valutarle sarà la conferenza di servizi preliminare, già convocata per esaminare il dossier di Genova Stadium, che dovrà individuare quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria.

L’obiettivo dichiarato dalla sindaca Salis – sempre che si raggiunga un accordo e sempre che Tursi riesca a trovare le risorse chieste dai club – è avere il progetto vero e proprio a giugno in modo da iniziare il primo lotto della ristrutturazione entro il 2026. Nel frattempo, entro ottobre la Uefa dirà se Genova rientrerà tra le sedi scelte per ospitare i match dei campionati europei Italia-Turchia 2032. Durante i lavori l’attività sportiva non si fermerà, anche se sarà necessario ridurre la capienza.