Sponsorizzazioni, Comune di Genova e Gruppo GE per una mobilità istituzionale sempre più green e a costo zero per la collettività

Genova. In continuità con un percorso di collaborazione pluriennale, Gruppo GE ha formalmente consegnato nei giorni scorsi, un’autovettura Lexus NX 450 Plug-in Hybrid destinata alle funzioni istituzionali più importanti e qualificate dell’Ente. Questa iniziativa si configura come una preziosa sponsorizzazione tecnica che contribuisce al processo di svecchiamento e modernizzazione del parco automezzi del Comune di Genova.

L’introduzione di veicoli a ridottissimo impatto ambientale costituisce infatti una priorità assoluta per l’Ente. Grazie alla sua tecnologia ibrida ricaricabile, l’uso in città dell’autovettura offerta da Gruppo GE sarà, per lo più, percorso in modalità elettrica, abbattendo significativamente le emissioni inquinanti e riducendo il rumore, poiché estremamente silenziosa. Questa collaborazione non solo garantisce soluzioni di mobilità efficienti e amiche dell’ambiente, ma si realizza senza alcun aggravio di spesa per la collettività.

Inoltre, il fatto di perseguire l’aggiornamento della flotta senza il ricorso a risorse di bilancio rende possibile riservare tali fondi per altri interventi e servizi essenziali a beneficio della cittadinanza. La collaborazione con Gruppo GE è ormai consolidata nel tempo, poiché sono diversi anni che supporta il nostro Comune con prodotti di primissima qualità e di tecnologia avanzatissima, dimostrando serietà e una grande sensibilità per i temi di responsabilità sociale d’impresa.

A rappresentare l’azienda e a consegnare ufficialmente il veicolo è stata Morena Morini, Marketing Manager del Gruppo GE. “Da sempre sosteniamo le istituzioni del territorio con serietà e senso di responsabilità, perché crediamo nel valore della nostra città e nella continuità delle azioni che la migliorano.” — Morena Morini – Gruppo GE – Con oltre 55 anni di presenza in Liguria e un network composto da 13 marchi per la vendita e 15 per l’assistenza, Gruppo GE conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per la mobilità genovese, mettendo a disposizione esperienza, innovazione e una visione orientata al futuro”.