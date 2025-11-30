Sampdoria, l’amarezza di Gregucci: “Agli altri serve pochissimo mentre noi facciamo tanta fatica a fare gol”

Il derby ligure fa festeggiare lo Spezia, mentre la Sampdoria cola a picco. I blucerchiati perdono 1-0, decisivo il gol di Artistico. Una gara che non avrebbe tolto la Sampdoria “dall’inferno”, ma senz’altro avrebbe potuto dare un segnale. Invece i blucerchiati cadono ancora e sono penultimi in classifica. Intervistato dal club, Angelo Gregucci ha raccontato tutta la propria amarezza.

Commenta Gregucci: “È un peccato perché nel primo tempo potevamo essere più pericolosi. È indubbio che in questo momento il nostro problema è fare gol. Dobbiamo lavorarci tantissimo. Alla fine abbiamo calato dentro tutto il potenziale offensivo, ma facciamo fatica a dare spinta. Tutte le nostre azioni naufragano a venti metri dalla porta avversaria“.

Oltre all’assenza di pericolosità offensiva, c’è anche da sottolineare l’ennesimo gol preso su calcio piazzato. Afferma dunque il mister: “Nel primo tempo avevamo il controllo, loro hanno mostrato poca pericolosità. Poi l’episodio ha stappato la partita. Abbiamo perso tanto tempo su questo fondamentale perché abbiamo preso tanti gol su palla inattiva. Dovremo cambiare registro: essere più pericolosi e essere meno fragili sulle palle inattive”.

La sconfitta lascia rabbia e amarezza. In compenso qualche calciatore è pronto per rientrare (oggi si è rivisto Pafundi titolare dopo quasi due mesi). Conclude quindi Gregucci: “Stiamo recuperando dei giocatori. Dobbiamo portarli in condizione velocissimamente perché abbiamo bisogno di fare dei punti, al netto di chi recuperiamo. Questa gara lascia tanta amarezza, sono molto arrabbiato. Questa partita andava portata a casa, o quantomeno un punto. Agli altri serve pochissimo per violare la nostra porta mentre noi facciamo fatica“.