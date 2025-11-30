SPEZIA 0 – SAMPDORIA 0

31′ Spezia impreciso, ma è lodevole l’atteggiamento in fase di pressing della Sampdoria che sta dominando la gara in mezzo al campo. Intanto arriva la prima ammonizione nello Spezia: giallo per Bandinelli, punito un intervento su Pafundi.

29′ Chance per la Samp, nata ancora da un recupero palla. Cherubini cambia gioco per Coda che vede il taglio di Benedetti. Il centrocampista però scivola e perde palla. Non un buon avvio per Benedetti, ma nel complesso è una buona Sampdoria.

25′ Buona riaggressione blucerchiata che permette di recuperare palla. Servito poi Cherubini che cerca un cross tagliato, pallone deviato in calcio d’angolo.

22′ Giallo per Pafundi. Il giocatore blucerchiato aveva proseguito l’azione andando al tiro, nonostante Chiffi avesse fischiato un fallo. L’impressione era che però non ci fosse malizia da parte di Pafundi, chiamata rivedibile da parte dell’arbitro.

21′ Torna a farsi vedere lo Spezia. Discesa di Mateju sulla destra che poi scarica per Kouda, diagonale dalla distanza che termina molto distante dalla porta di Ghidotti.

20′ Intervento duro su Pafundi che rimane a terra. Entra lo staff medico blucerchiato, ma non dovrebbe essere grave il problema per il giocatore fin qui più coinvolto dalla Sampdoria.

17′ Calcio d’angolo a uscire di Giordano che va direttamente fuori dall’area di rigore per servire Pafundi. Controllo e tiro del numero 20, conclusione di poco a lato.

15′ Primo lampo di Pafundi. Il classe 2006 cerca di andare via in dribbling e viene steso da Bandinelli. Punizione laterale per la Samp, salgono i saltatori. Pallone ancora una volta interessante, Wisniewski devia in corner.

12′ Squillo Samp. Punizione laterale calciata da Pafundi sul secondo palo. Prende bene il tempo Vulikic che però schiaccia troppo di testa e non inquadra lo specchio della porta.

10′ Sampdoria in confusione. Altra palla persa ingenuamente, stavolta sulla corsia di destra dei blucerchiati. Poi c’è un fallo, punizione laterale per uno Spezia più aggressivo in pressione.

9′ Tocco di mano di Hadzikadunic in area di rigore in occasione del calcio di punizione per lo Spezia. Rischio per la Samp, ma il VAR non interviene. Episodio dubbio.

7′ Leggerezza di Benedetti che si complica la vita e perde un pallone velenoso nella propria metà campo. Rimedia spendendo un fallo su Kouda che però gli costa il cartellino giallo.

5′ Avvio di gara non molto brillante. Gioco spezzettato da alcuni falli, da una parte e dall’altra.

1′ Nagy tenta la prima conclusione della gara. Tiro dalla distanza che non impensierisce Ghidotti, palla fuori.

Primo possesso per lo Spezia, si parte.

Squadre in campo, tra poco si comincia!

Le formazioni

Rivoluzione per Donadoni che cambia ben cinque interpreti rispetto alla debacle di Mantova. In particolare, spazio all’ex Beruatto e ad Artistico. Quest’ultimo non segna dal 18 agosto: era lo Spezia – Sampdoria di Coppa Italia.

Due cambi per la Sampdoria. Riecco Pafundi che torna titolare dopo quasi due mesi sostituendo lo squalificato Depaoli (con Cherubin che scala sull’esterno). L’altra modifica è il rientro di Henderson al posto di Conti.

Spezia (3-5-2): Mascardi, Wisniewski, Mateju, Aurelio; Candela, Bandinelli, Nagy, Kouda, Beruatto; Artistico, Vlahovic. A disposizione: Sarr, Loria, Fellipe Jack, Verde, Lapadula, Cistana, Onofri, Vignali, Comotto, Candelari, Hristov, Lorenzelli. Allenatore: Roberto Donadoni.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Vulikic, Venuti; Giordano, Henderson, Bellemo, Benedetti, Cherubini; Pafundi, Coda. A disposizione: Krastev, Coucke, Ferri, Riccio, Ricci, Pedrola, Ferrari, Conti, Casalino, Ioannou, Narro, Barak. Allenatore: Angelo Gregucci.

L’avvicinamento

“Dall’inferno ritorneremo” era lo striscione comparso in Gradinata Sud due anni e mezzo fa, in occasione dell’ultima partita in Serie A della Sampdoria. Ma come ha detto Gregucci presentando la gara di oggi, la Samp è ancora all’inferno. E non basterà di certo un’altra vittoria per abbandonarlo. Eppure il derby ligure contro lo Spezia è l’occasione per dare un segnale. La partita del “Picco” è l’opportunità per centrare il secondo successo consecutivo, ma si tratta anche di un importante scontro diretto in fondo alla classifica.

I blucerchiati non vincono due gare di seguito in campionato dallo scorso febbraio, contro Cosenza e Modena. Di più: l’ultima vittoria in trasferta risale al 20 ottobre 2024, più di un anno fa. Anche lo Spezia però non è in salute. Gli aquilotti sono ultimi, con due punti in meno rispetto al Doria. I bianconeri inoltre attendono ancora il primo successo casalingo in questa Serie B. Insomma, la posta in palio è altissima.