Spediporto
Presenza

Spediporto a Instabul per la fiera internazionale Logitrans

Una manifestazione che rappresenta un’occasione di incontro e confronto con operatori internazionali, imprese logistiche, porti e istituzioni del settore

Genova. Istanbul, punto di incontro tra Europa e Asia, ospita fino al 21 novembre, Logitrans, una delle principali fiere internazionali dedicate al trasporto e alla logistica.

Non poteva mancare Spediporto, presente nello stand di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Camera di Commercio di Genova insieme agli altri componenti del cluster dei Ports of Genoa e rappresentata da Amanda Del Re, responsabile eventi, comunicazione e marketing.

A margine della fiera la prima giornata ha visto alcuni importanti incontri, organizzati in collaborazione con ICE, l’Agenzia del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale che si occupa di promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane. Il primo incontro si è svolto nella sede della Capitaneria di Porto di Istanbul, mentre nel successivo, la delegazione ligure si è recata nella sede della Camera di Commercio Marittima turca.

Nel pomeriggio, invece, altro importante appuntamento presso l’Associazione Turca degli operatori portuali, per un meeting proficuo di confronto su possibili sinergie nel campo della logistica e del trasporto sostenibile. Logitrans si svolge all’Yenikapi Avrasya Show and Art Center, e lo lo stand dei Ports of Genoa si trova nella Hall 2 Stand 124.

