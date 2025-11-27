Spediporto, il 1 e 2 dicembre a Genova due giorni di confronto su internazionalizzazione e sviluppo

Genova. Importante appuntamento economico e non solo, lunedì 1 e martedì 2 dicembre nel Salone delle conferenze di Bper a Genova. Spediporto organizza il convegno “Take opportunities navigating trade tensions”, un evento che, attraverso tavole rotonde e interventi di relatori altamente qualificati, vuole affrontare temi cruciali per lo sviluppo futuro di Genova inserito, non solo nel contesto dell’attuale scenario nazionale, ma anche dei mutamenti geopolitici ed economici internazionali.

Il parterre allestito da Spediporto è, come detto, di altissimo livello. Interverranno, tra gli altri, il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis, il presidente di dell’autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli, la presidente della fondazione Polo Nazionale Dimensione Subacquea Roberta Pinotti.

Si collegherà, inoltre, il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini. E tra i relatori ci saranno anche diversi esponenti del mondo imprenditoriale ed economico provenienti dal Sud Est Asiatico, a sottolineare quanto sia importante sviluppare relazioni con economie un tempo lontane ma ora in forte sviluppo.

Opportunità, dunque, che possono nascere anche da situazioni di tensione, come quelle legate ai dazi USA e da nuovi, importanti strumenti come la Zona Logistica Semplificata e la Zona Franca Doganale, in grado di attrarre sul territorio forti investimenti internazionali grazie alle semplificazioni amministrative e doganali. Carte importanti da giocare, proprio mentre il Governo italiano sta attuando una strategia per promuovere l’export nazionale verso i mercati extra UE ad alto potenziale.

Nelle sessioni di lavoro del 1° dicembre si parlerà di strategie e rapporti di collaborazione commerciale tra Europa e i paesi del RCEP (area del Sud Est Asiatico e dell’Oceania) e di ZLS/ZFD e delle relazioni che possono nascere, a cavallo tra logistica, finanza e tecnologia. Martedì 2 dicembre, invece, spazio alle opportunità di sviluppo per Genova e il Nord Ovest italiano, che possono e devono guardare anche ai mercati espressione di economie in forte ascesa.