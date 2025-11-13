Spaccio vicino a Brignole, i carabinieri arrestano due pusher di 21 e 20 anni

Genova. Due ragazzi di 21 e 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Genova Centro con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’operazione è scattata nella serata di martedì 11 novembre al termine di un’attività di osservazione avviata da alcune settimane: da tempo i militari avevano notato movimenti sospetti nei pressi di Corte Lambruschini, vicino alla stazione Brignole.
Dopo un breve inseguimento a piedi, i carabinieri sono riusciti a bloccare e identificare i due ragazzi, entrambi italiani.
Durante la perquisizione personale, uno dei fermati, un ventunenne già sottoposto all’obbligo di dimora per reati analoghi, è stato trovato in possesso di un ovulo termosigillato di hashish, altri 60 grammi della stessa sostanza e circa 800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.
Il secondo giovane, di 20 anni, è stato invece trovato con due panetti di hashish ancora sigillati e tre ovuli della stessa droga, per un peso complessivo di circa 250 grammi.
La successiva perquisizione nelle rispettive abitazioni ha permesso di rinvenire due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.
I due sono stati arrestati e trasferiti presso il carcere di Marassi, in attesa dell’udienza di convalida davanti all’autorità giudiziaria.