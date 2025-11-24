Spaccate sulle auto in sosta a Carignano: arrestato 27enne

Genova. Ancora spaccate sulle auto in città, ma questa volta il responsabile è stato colto sul fatto e arrestato.

E’ successo in via Carcassi, non lontano dall’Acquasola. L’uomo, un 27 ecuadoriano, è stato sorpreso dai carabinieri della Stazione di San Teodoro e Scali mentre portava via alcune valige con vestiti e altri effetti personali da due auto in sosta di cui aveva appena infranto i finestrini. Il bottino per il ladro era di circa mille euro ma gli oggetti sono stati riconsegnati dagli aventi diritto dopo l’arresto

L’accusa è furto aggravato. L’uomo sarà processato per direttissima.