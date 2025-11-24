  • News24
Manette

Spaccata con tombino in via Colombo, i due ladri sorpresi dalla polizia

Le volanti sono arrivate sul posto grazie alla pronta segnalazione di un cittadino

polizia auto volanti

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato due uomini, 51 e 45 anni, entrambi stranieri irregolari, per tentato furto aggravato in concorso, denunciandoli anche per porto di armi e oggetti atti a offendere.

Ieri sera le volanti sono state inviate in via Colombo dopo che un cittadino, dopo aver sentito un forte rumore, si era affacciato alla finestra e aveva visto i due lanciare un tombino contro la vetrina di un negozio e, dopo aver sfondato il vetro, accedere all’interno.

Gli equipaggi si sono recati sul posto, trovando uno dei due soggetti nascosto dietro una porta dell’attività commerciale, mentre l’altro, che si era già dato alla fuga, è stato scovato in un dehors di via Fiume.

Condotti in questura i due, con a carico numerosi precedenti specifici, sono stati trovati in possesso di due coltelli e un cacciavite. La direttissima per questa mattina.

