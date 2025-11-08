Sopraelevata, via libera della giunta comunale alla messa in sicurezza di due tratti

Genova. La giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni e Opere strategiche e infrastrutturali Massimo Ferrante, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza delle seguenti porzioni di Sopraelevata:

– tratto compreso tra le pile 168 e 175

– tratto relativo alle rampe sovrapposte Sopraelevata-via D’Annunzio e via D’Annunzio-corso Aurelio Saffi.

“Si tratta di lavori fondamentali, di ripristino conservativo e rinforzo strutturale, finalizzati a recuperare le originarie condizioni degli elementi strutturali degradati della Sopraelevata – spiega l’assessore Ferrante – La sicurezza delle infrastrutture e dei cittadini genovesi è fin dall’inizio una priorità della nostra Amministrazione che, con questo importante stanziamento di 1,33 milioni di euro, approvato ad agosto dal Consiglio Comunale e inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici, vuole tutelare lo stato conservativo di un’arteria fondamentale per il traffico cittadino come la Sopraelevata”.