Gli interventi

Sopraelevata, via libera della giunta comunale alla messa in sicurezza di due tratti

Gli interventi, finanziati con 1,33 milioni, riguardano il tratto compreso tra le pile 168 e 175 e quello relativo alle rampe sovrapposte Sopraelevata-via D'Annunzio e via D'Annunzio-corso Aurelio Saffi

Sopraelevata calcinacci vigili del fuoco
Genova. La giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni e Opere strategiche e infrastrutturali Massimo Ferrante, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza delle seguenti porzioni di Sopraelevata:
– tratto compreso tra le pile 168 e 175
– tratto relativo alle rampe sovrapposte Sopraelevata-via D’Annunzio e via D’Annunzio-corso Aurelio Saffi.
 
“Si tratta di lavori fondamentali, di ripristino conservativo e rinforzo strutturale, finalizzati a recuperare le originarie condizioni degli elementi strutturali degradati della Sopraelevata – spiega l’assessore Ferrante – La sicurezza delle infrastrutture e dei cittadini genovesi è fin dall’inizio una priorità della nostra Amministrazione che, con questo importante stanziamento di 1,33 milioni di euro, approvato ad agosto dal Consiglio Comunale e inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici, vuole tutelare lo stato conservativo di un’arteria fondamentale per il traffico cittadino come la Sopraelevata”.
