Genova. Mentre in città si continua a discutere sul progetto del tunnel subportuale, la strada sopraelevata Aldo Moro si prepara a una nuova stagione di manutenzioni straordinarie. A rendere necessari i nuovi interventi il degrado del calcestruzzo armato, delle carpenterie metalliche e dei giunti di appoggio delle rampe che collegano l’infrastruttura con lo snodo di via D’Annunzio.

Ammaloramenti emersi durante il monitoraggio dell’opera viaria più importante (e discussa) della città, effettuato nel marzo del 2024, e che hanno spinto l’amministrazione civica a intervenire, incaricando la Speri Spa a studiare un progetto di messa in sicurezza.

L’intervento approvato si concentra in particolare sul tratto compreso tra le pile 168 e 175 e, soprattutto, sulle complesse rampe sovrapposte che collegano la sopraoaelevata con Via D’Annunzio e Corso Aurelio Saffi. Le foto allegate al progetto di intervento parlano chiaro: crepe ed erosione nel cemento su elementi strutturali fondamentali come i fusti delle pile, la parte inferiore dell’impalcato e le spalle della struttura, ruggine a non finire sulle parti metalliche, malfuzionamenti dei giunti dinamici della struttura, i cuscinetti e le selle Gerber, che sono essenziali per la trasmissione dei carichi e la gestione delle dilatazioni termiche della struttura.

In questi giorni la giunta comunale ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica stanziando 1,33 milioni di euro per questi lavori di manutenzione straordinaria. Questa somma rientra in un programma più ampio di interventi sulla Sopraelevata che, a partire dal 2026, prevede due fasi per un costo totale di circa 4 milioni di euro.

Lo stato di salute delle rampe della Aldo Moro

L’ispezione alla sopraelevata è stata disposta dalla Ansfisa, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali istituita nel 2018 con il decreto Genova dopo il crollo di Ponte Morandi.

guarda tutte le foto 8



Sopraelevata, calcestruzzo ammalorato e giunti malfunzionati: scatta l’intervento sulle rampe

Nel report sono stati evidenziati diversi aspetti relativi al decadimento della infrastruttura: sono stati rilevati “fenomeni diffusi di ossidazione superficiale osservati all’intradosso dei cassoni afferenti a diverse campate” – si legge nel report – ammaloramento degli elementi in calcestruzzo armato, con espulsione di copriferro, armatura scoperta e ossidata, efflorescenze e macchie d’umidità attiva e passiva”.

La commissione “ha osservato un significativo stato di ammaloramento del calcestruzzo armato relativo alla mensola tozza su cui gravano gli apparecchi d’appoggio delle travi soprastanti ” mentre “in corrispondenza della spalla n. 168 sono stati rilevati difetti legati ad infiltrazioni di acqua che hanno favorito il degrado del calcestruzzo del pulvino, il distacco del copriferro e la corrosione dell’armatura. I dispositivi di vincolo sono interessati da fenomeni di ossidazione, privi di vernice protettiva e fuori piombo“.

L’intervento

I lavori – definiti come “prioritari per la sicurezza” di una infrastruttura che ogni giorno sorregge il passaggio di circa 80 mila veicoli – dovrebbero partire nei primi mesi del 2026, non senza disagi per la delicata viabilità cittadina, con probabili chiusure e limitazioni al traffico, probabilmente in orario notturno.

Le lavorazioni saranno suddivise in tre macro interventi: il primo riguarderà la risoluzione del degrado riscontrato sui fusti pila dell’ultimo e penultimo pilastro lato mare del portale appartenente alla rampa Gabriele d’Annunzio – Corso Aurelio Saffi; il secondo è previsto per la risoluzione del degrado riscontrato sulle selle Gerber della rampa Gabriele d’Annunzio – Corso Aurelio Saffi; infine il terzo provvederà alla risoluzione del degrado sugli apparecchi d’appoggio e sulle spalle 168 e 175 appartenenti alla sopraelevata Aldo Moro.

L’intenzione è quella di ripristinare condizioni ottimali di tenuta statica dell’opera, portando ad un aumento della vita utile di questi elementi “fino a 50 anni”, come menzionato nella relazione tecnica del progetto.