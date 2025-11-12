Sindaci su Instagram, Silvia Salis è seconda e mette Sala nel mirino

Genova. Prosegue l’ascesa di Silvia Salis, almeno sui social: la sindaca di Genova secondo l’ultimo report di Liberi Network, società di consulenza che monitora i trend legati alla comunicazione politica sui social, è seconda tra i sindaci più seguiti su Instagram. Ha superato Roberto Gualtieri nella classifica con 203.722 follower (ora già 204.000) e ora ha nel mirino Beppe Sala che guida con 240.380.

L’analisi di Liberi Network però va oltre: la presenza digitale dei sindaci italiani non si misura solo in follower, ma nella capacità di tradurre la visibilità in influenza locale.

E Silvia Salis emerge come caso più avanzato del campione: i follower sono in crescita di quasi il 20% negli ultimi 28 giorni, un indice social/territorio del 36% (a fronte di una media del 9,9%) e un tasso di interazione dell’8,7%, segno di una community estremamente attiva.

Nel complesso, i grandi comuni, secondo Liberi Network, mostrano un’evoluzione chiara: la comunicazione politica locale diventa sempre più strategica, con profili che funzionano come veri hub di partecipazione digitale.