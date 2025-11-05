Silent book party a Casarza Ligure l’8 novembre

Casarza Ligure. Manca solo una manciata di giorni all’evento che promette di essere il “sabato detox” per tutti gli amanti della lettura. Sabato 8 Novembre, le porte di Villa Sottanis si apriranno per ospitare il secondo appuntamento del Silent Book Party, un format dedicato alla quiete, alla concentrazione e al piacere di leggere in compagnia.

L’appuntamento è fissato per le 10 nella biblioteca di Villa Sottanis a Casarza Ligure.

Questo non è un club del libro, ma un’esperienza di lettura condivisa in silenzio, nata per staccare dal rumore della quotidianità e dai dispositivi digitali, riscoprendo la calma e l’intimità con le proprie pagine preferite.

Il programma e le istruzioni per la mattinata

Il Silent Book Party seguirà una scaletta pensata per massimizzare il relax:

Ore 10: Arrivo e sistemazione. I partecipanti sono invitati a trovare il proprio angolo e a mettersi comodi.

Ore 10:15 Inizio del “Silent Reading”, con 45 minuti di lettura in rigoroso silenzio e senza distrazioni.

Ore 11: scambio di opinioni sui libri, le letture e i saluti finali.

Cosa portare? L’organizzazione invita i lettori a non dimenticare: il libro da leggere e una coperta (per un comfort extra).

È necessario prenotarsi inviando una mail a villasottanis@gmail.com.

Ingresso gratuito.