Letture

Silent book party a Casarza Ligure l’8 novembre

Una mattinata priva di distrazioni digitali, ingresso gratuito ma su prenotazione. Si può portare anche una coperta

Casarza Ligure. Manca solo una manciata di giorni all’evento che promette di essere il “sabato detox” per tutti gli amanti della lettura. Sabato 8 Novembre, le porte di Villa Sottanis si apriranno per ospitare il secondo appuntamento del Silent Book Party, un format dedicato alla quiete, alla concentrazione e al piacere di leggere in compagnia.

L’appuntamento è fissato per le 10 nella biblioteca di Villa Sottanis a Casarza Ligure.

Questo non è un club del libro, ma un’esperienza di lettura condivisa in silenzio, nata per staccare dal rumore della quotidianità e dai dispositivi digitali, riscoprendo la calma e l’intimità con le proprie pagine preferite.

Il programma e le istruzioni per la mattinata

Il Silent Book Party seguirà una scaletta pensata per massimizzare il relax:

Ore 10: Arrivo e sistemazione. I partecipanti sono invitati a trovare il proprio angolo e a mettersi comodi.
Ore 10:15 Inizio del “Silent Reading”, con 45 minuti di lettura in rigoroso silenzio e senza distrazioni.
Ore 11: scambio di opinioni sui libri, le letture e i saluti finali.

Cosa portare? L’organizzazione invita i lettori a non dimenticare: il libro da leggere e una coperta (per un comfort extra).

È necessario prenotarsi inviando una mail a villasottanis@gmail.com.

Ingresso gratuito.

